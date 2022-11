Quasi venti secondi. Tanto è durato l’imbarazzante e assordante silenzio andato in scena martedì sera in avvio di Cartabianca, con una inquadratura fissa ‘sparata’ sul pubblico spaesato e voci fuori campo che testimoniavano il panico in corso. “Oh”, “non si apre”, sono state le parole pronunciate dagli assistenti dietro le quinte, prima che Bianca Berlinguer entrasse in studio visibilmente agitata.

“Scusate l’inconveniente tecnico, cosa possiamo fare? – ha provato a giustificarsi la padrona di casa – la porta non si è aperta, quindi siamo passati da dietro, ma va bene lo stesso”.

Quasi 20 secondi di silenzio, intervallati da alcune voci fuori campo: "Oh", "non si apre". A Cartabianca la porta si blocca e la Berlinguer è costretta ad entrare da dietro. pic.twitter.com/sTylnjr0d8 — Massimo Falcioni (@falcions85) November 9, 2022

I problemi per la Berlinguer però erano cominciati già prima della diretta, per via di uno scontro con Mauro Corona confessato dalla diretta interessata: “Ci sono stati battibecchi prima di andare in onda”. L’alpinista a quel punto le ha rinnovato l’affetto: “Le voglio bene, Bianchina”. Pronta la risposta: “Anche io le voglio bene, ma come sa l’amore non è bello se non è litigarello”.

L’inconveniente della porta tuttavia ha lasciato il segno, come dimostrato da un’ulteriore battuta rivolta a Corona: “Come ho la luna stasera? Vedo di farmela andare nel migliore dei modi, ma ce l’avrei piuttosto storta. Me la faccio andare per dritto perché c’è lei”.

Finita qua? Nemmeno per sogno, perché a quanto pare la Berlinguer ha dovuto fare i conti pure con il malumore di Mario Tozzi, coinvolto in ritardo rispetto alla scaletta prestabilita. “Ditemi se c’è Mario”, ha chiesto la giornalista agli autori. “So che poveretto se ne voleva andare, e aveva anche ragione. Oggi sono andata fuori con tutti i tempi, ma sono contenta di vederti qua. Non possiamo parlare della conferenza climatica di Sharm El Sheikh senza di te”. Il geologo, regolarmente collegato, ha risposto con un sorriso, chiudendo il piccolo caso.