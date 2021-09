Cosa hanno in comune Domenica in e Cartabianca? Apparentemente nulla, visto il genere diverso di trasmissione che conducono settimanalmente da una parte Mara Venier e dall’altra Bianca Berlinguer, ma a partire dalla nuova stagione televisiva i due programmi avranno qualcosa in comune: lo studio. Entrambe le trasmissioni, infatti, andranno in onda dallo studio 3 della Dear o per meglio dire, secondo la nuova denominazione, degli Studi Fabrizio Frizzi.

Dopo cinque edizioni andate in onda dallo studio 4 di Saxa Rubra, centro di produzione questo intitolato a Biagio Agnes, dove pure lo studio era condiviso con Agorà, Elisir e Kilimangiaro, quest’anno il programma di approfondimento politico di Bianca Berlinguer si trasferisce altrove, mantenendo comunque per il momento la redazione a Saxa Rubra. A comportare il cambio sarebbe stato il desiderio di rinnovare visibilmente la scenografia dello studio, che infatti domani sera sarà apparirà completamente nuova.

Non mancheranno nel nuovo studio i cubi trasparenti, su cui siedono gli ospiti, divenuto un simbolo della trasmissione, ma ci saranno importanti novità come, ad esempio, l’introduzione di tavoli. Si presenterà completamente rinnovata anche la grafica della trasmissione, oltre che il logo. Negli scorsi giorni la redazione del programma ha fornito tramite i propri social una piccola anticipazione della nuova scenografia, mostrando uno scorcio immortalato da uno scatto.

Per il resto Cartabianca sarà il programma che i telespettatori hanno imparato a conoscere nel corso degli anni, con informazione e approfondimenti. In particolare nel corso del primo appuntamento si parlerà di Green Pass e obbligo vaccinale – con anche un’importante testimonianza in studio – oltre che di ripartenza economica e delle prossime elezioni amministrative che riguarderanno non solo la Capitale, ma anche altre importanti città come Milano, Napoli, Torino e Bologna. Per finire ci sarà anche uno spazio dedicato alle vicende internazionali, in cui ci si soffermerà soprattutto sulla situazione in continuo divenire dell’Afghanistan.

L’appuntamento con la prima puntata della sesta edizione di Cartabianca è per domani sera, martedì 7 settembre, alle 21:20 su Rai 3.