Carlo Calenda, ospite ieri sia di Casa Italia su Sky Tg24 sia di La corsa al voto su La7, apre la stagione 2022-2023 di Cartabianca: il leader di Azione e frontman dell’autodefinitosi Terzo Polo sarà infatti ospite questa sera del programma di Bianca Berlinguer e verrà intervistato oltre che dalla padrona di casa da due giornalisti che frequentano molto da vicino la Rai.

Il primo nome è quello di Marco Damilano, che già ieri intervistato da TvBlog, aveva anticipato la sua partecipazione all’appuntamento di esordio di Cartabianca, dopo il suo personale debutto con Il cavallo e la torre. Il giornalista nel corso di questa stagione non dovrebbe limitarsi alla sola conduzione della striscia quotidiana nell’access prime time di Rai3, ma dovrebbe diventare spesso anche ospite delle trasmissioni Rai, come verificatosi già quest’estate, in occasione della caduta del governo Draghi e anche nelle settimane successive.

Torna poi nello studio 4 di Saxa Rubra, dove per due edizioni ha condotto Agorà, Luisella Costamagna, che da ottobre farà parte del cast di Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che la Costamagna veste i panni di opinionista nel programma di Bianca Berlinguer, perché una circostanza simile si verificò nel marzo 2019 quando si trovò ad essere ospite con Mario Giordano, con cui allora condivideva l’esperienza lavorativa a Fuori dal coro, che veniva trasmesso quotidianamente nel preserale di Rete 4.

Confermata poi la presenza di Mauro Corona, che potrebbe essere in studio a Roma, ma al riguardo non abbiamo ricevuto conferme, così come sulla partecipazione del professor Alessandro Orsini, divenuto ospite fisso della passata stagione quasi in concomitanza con lo scoppio della guerra in Ucraina e diventato causa di molte polemiche per il programma di Bianca Berlinguer. Uscito di scena negli ultimi due mesi, il professore potrebbe tornare questa sera da Bianca Berlinguer, ma per attendere l’eventuale conferma bisognerà attendere ancora qualche ora.