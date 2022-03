Carta bianca, nuovo invito per Orsini, la Rai lo bloccherà anche se ci va gratis ?

“Sono stato attaccato perchè le mie teorie sulla guerra in Ucraina hanno toccato consorterie potenti, a cominciare dal governo”. Cosi ha commentato Alessandro Orsini ieri sera a Piazza pulita su La7 rispetto alle polemiche che hanno accompagnato la sua ospitata di martedì a Carta bianca, polemiche che hanno riguardato il compenso che Rai aveva pattuito con lui per partecipare a sei puntate del programma di approfondimento giornalistico del martedì sera di Rai3.

La direzione di Rai3 in accordo con l’AD della tv pubblica Carlo Fuortes, aveva poi deciso di sospendere il contratto in essere con il Professor Orsini, a seguito delle polemiche politiche, strumentali come abbiamo osservato, che questo contratto aveva acceso, suscitando la reazione, per altro comprensibile, della conduttrice del programma di Rai3 Bianca Berlinguer che ha detto a questo proposito :

“Apprendo che il contratto sottoscritto dalla Rai e dal professore Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di Rai3 senza che io sia stata consultata in merito. Una decisione che limita gravemente il mio ruolo di autrice e di responsabile di CartaBianca per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli ospiti e di conseguenza dei contenuti sui quali si costruisce la discussione. Aggiungo che non condivido la decisione di escludere una voce certamente rappresentativa di un’opinione presente nella società italiana e tra gli studiosi, in quanto ciò porterebbe a una mortificazione del dibattito che per essere tale deve esprimere la più ampia pluralità d’idee. Non è forse questa la missione del servizio pubblico?”

Ovviamente la risposta è si a questa domanda della Berlinguer. E’ ovvio che il servizio pubblico radiotelevisivo deve dare voce a tutte le opinioni e grazie a questo porre in essere un confronto, affinché il telespettatore si faccia una opinione e di certo le tesi del Professor Orsini, essendo quanto meno fuori dal coro dal pensiero preponderante di questi giorni, arrivino a scatenare qualche alzata di scudi, ma proprio per questo, giusto per innescare il confronto di cui sopra, le suddette tesi hanno il diritto di essere presenti in una televisione pubblica.

A seguito della disponibilità del Professor Orsini a partecipare a Carta bianca gratuitamente, la redazione del programma ha deciso di invitarlo nella prossima puntata del programma di Rai3. La Rai bloccherà anche questa ospitata, senza più l’ostacolo del compenso che ha tanto scandalizzato alcuni politici? Crediamo proprio di no, altrimenti stavolta sarebbe censura.