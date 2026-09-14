Carlotta Spallino, la vita vissuta diventa satira sociale: l’ironia come antidoto alle avversità

Carlotta Spallino è una delle comiche più talentose dell’attuale scena comica romana. La sua capacità di regalare sorrisi non è passata inosservata tra serate live e qualche apparizione televisiva.

Non crollo, ma scrollo. Un motto universalmente valido per riassumere il talento e la sagacia di Carlotta Spallino potrebbe essere questo. Una donna che vive praticamente una “doppia vita”, al pari di un’eroina Marvel ma con più questioni da risolvere. Una delle quali è riuscire ad arrivare al lavoro in tempo. È in servizio all’ESA, dove ricopre il ruolo di segretaria, e i problemi con il traffico, i colleghi – talvolta – e gli imprevisti a cui far fronte non sono esclusivamente supposizioni. Diventano argomento di conversazione nella seconda parte della sua esistenza: quella in cui racconta ciò che gli succede come se fosse al cospetto di centinaia di migliaia di amici.

Li ha trovati, acquisiti e conquistati, sui social dove scrollando è possibile vederla ovunque. Gli estratti video, nello specifico, sono frutto di serate a tema stand-up comedy a cui Spallino partecipa abitualmente. Un’attività iniziata per gioco, come modo per evadere dalla routine, diventata man mano indispensabile. Il pubblico la cerca, applaude, e vuole vedere altre sue performance. In molti se la ricordano – televisivamente parlando – nel corso di Lol Talent dove ha ricevuto persino i complimenti di una collega illustre come Katia Follesa. Non è abbastanza perché Carlotta Spallino, ora, è una delle sorprese artistiche più apprezzate della scena romana.

Carlotta Spallino e l’importanza di divertirsi

Il suo punto di forza? Saper far ridere di gusto con semplicità. Scrivere monologhi e recitarli è complesso, ma lei lo fa sembrare semplice perchè riesce ad aprirsi con il pubblico in maniera immediata. Evita, volutamente, di fare voli pindarici e arriva dritta al punto. Parla di sé, senza essere autoreferenziale, pone l’accento su questioni che ha vissuto e vive in prima persona che potrebbero però riguardare moltissime altre coetanee o coetanei.

L’amore, il lavoro, le passioni, le conoscenze online e tanto altro. Affronta qualsiasi cosa con la spensieratezza di chi ha scelto di fare stand-up comedy non esclusivamente per lavoro ma per necessità. Sentiva il bisogno di sfogarsi dopo una rottura sentimentale arrivata come un fulmine a ciel sereno: dieci anni di relazione non si cancellano in un istante. Allora lei ha deciso, su consiglio della sorella che le ha rivelato quanto fosse comicamente efficace, di iniziare a raccontarsi con un pizzico di ironia e senza pretese. La combo funziona e quello che sembrava essere esclusivamente un hobby diventa – lentamente – una costante e Carlotta Spallino inizia a calcare la scena comica con assiduità.

I social come cassa di risonanza

I social, poi, le fanno da megafono ulteriore e – in questo contesto crossmediale – sfrutta un’altra potenzialità: la risposta pronta. Lei, al pari di Gianni Morandi, risponde a quasi tutti gli utenti che commentano un post. Compresi gli haters (che sono a oggi relativamente pochi). Non lo fa, però, in maniera piccata o asettica. Utilizza, anche in questo caso, l’ironia per mettere a tacere ogni eventuale polemica oppure replicare a un complimento in maniera originale. In entrambe le situazioni viene fuori la sua capacità di restare a contatto con la platea e saper intrattenere anche con pochi e semplici click.

Un divertimento spontaneo così come autentici e genuini sono gli applausi che riceve. La sua tecnica è dare l’impressione di entrare in scena in punta di piedi per poi prendersi tutto il calore del pubblico alla terza battuta. Una serie di racconti particolarmente elaborati che toccano ogni tipo di tematica, persino argomenti delicati come l’endometriosi. A tal proposito – intervistata da AdnKronos – ha detto: “Sono stata operata tre anni fa. Ho fatto un monologo solo dopo l’intervento perché ne avevo bisogno”. Secondo la sua visione, la stand-up comedy è un modo per esorcizzare cose spiacevoli.

Il potere dell’ironia

L’ironia come mantra e come mezzo salvifico. Lo ha insegnato, per coloro che sono nati negli anni ’90 come Spallino, Roger Rabbit. Lei lo mette in pratica con più estro e determinazione. Anche perché la sua vita non è un cartone animato. Sempre all’AdnKronos ha dichiarato: “Purtroppo è tutto autobiografico. Tutto vero. Mia madre pensa che io esageri, ma no: magari avessi così tanta immaginazione”. Chi immagina tanto, invece, sono i suoi estimatori che durante gli spettacoli hanno l’impressione di ritrovarsi effettivamente nelle situazioni che racconta. La sua è una comicità a specchio che “libera” idealmente lei da quello che ha dentro e lascia qualcosa di forte a chi la segue e vorrebbe avere sempre più occasioni per poterla rivedere.

Spallino ha sottolineato che non se la sente di lasciare il proprio lavoro all’ESA: “Sono troppo razionale. Per il mio stile di vita non sarebbe sostenibile vivere solo di stand-up: ho un cane che va all’asilo, il mutuo, mille spese”. Se, però, dovesse arrivare la grande occasione, è pronta a fare il grande salto. Il sogno resta quello di calcare un grande palcoscenico, ecco perché forse è arrivato il momento di osare ulteriormente.

Futuro in tv?

I social e le serate live (in giro per l’Italia con lo spettacolo dal titolo “Io me lo merito”) la stanno portando all’attenzione di moltissimi: qualche addetto ai lavori – tra televisione e radio – potrebbe seriamente pensare di scommettere su un talento così cristallino e mai banale. Oggetto del prossimo monologo, magari, potrebbe essere come mai non l’abbiano ancora fatto, ma l’ultima parola – fortunatamente – spetta a lei. In attesa del prossimo applauso tra un algoritmo in espansione sulle piattaforme e una serata speciale.