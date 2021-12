Il Capodanno in tv è musicale, si sa. Nonostante il peggioramento del contagio e i vari artisti ospiti risultati positivi al Covid, Rai 1 e Canale 5 non rinunciano ai loro tradizionali appuntamenti, con L’Anno che Verrà da Terni con Amadeus e Capodanno in musica dal Petruzzelli di Bari con Federica Panicucci. Ma ci sono modi alternativi per accogliere il 2022 con la tv (generalista e free) accesa. Di seguito qualche proposta.

Capodanno 2022 all’italiana su La7

Quattro cult della commedia all’italiana per salutare il 2021 e accogliere il 2022 col sorriso. Si parte in prima serata, dopo il messaggio del Presidente Mattarella, con Parenti Serpenti (1992, Mario Monicelli), vero cult delle Feste, seguito dal doc Siamo tutti Alberto Sordi, scelto per ‘scavallare’ l’anno.

Un po’ debole rispetto invece a C’eravamo tanto amati di Ettore Scola (1974) con Nino Manfredi, Vittorio Gassman e Stefano Satta Flores, primo film del 2022 che inizia intorno alle 00.50.

Si prosegue con Il Mattatore (1960) diretto da Dino Risi e si chiude con Un americano a Roma (1954) di Steno.

Blob di Capodanno su Rai 3

Si rinnova un altro appuntamento tradizionale del Capodanno con lo Speciale Blob di San Silvestro ribattezzato per l’occasione “L’anno del dragone”. Una ricostruzione dei 12 mesi appena trascorsi nello stile di Blob ovviamente, incentrati sulla figura di Mario Draghi. Si inizia alle 23.50.

Disney su Rai 2

Rai 2 sfodera un classico Disney per la prima serata con Gli Aristogatti (1970), seguito in seconda serata – e quindi per il brindisi – da Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa (2018).

Film cult e docureality

Un’alternativa decisamente interessante è quella proposta da Italia 1 che dalle 21.20 alle 00.16 propone Pulp Fiction. Su Rai Movie, invece, prima serata con A qualcuno piace caldo (1959, Billy Wilder), in onda alle 21.10, e seguito alle 23.15 da Nuovo Cinema Paradiso (1988, Tornatore).

Per cambiare completamente genere, ricordiamo che c’è anche il Capodanno del GF Vip 6 in diretta su Mediaset Extra, ma uno delle proposte migliori resta la Maratona de Il Castello delle Cerimonie su Real Time dalle 19.50: e quale modo migliore se non festeggiare il nuovo anno con Donna Imma, Matteo, la grande famiglia dei Polese e tutta la squadra de La Sonrisa?

Buona serata. E Buon Anno, a tutti noi.