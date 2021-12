L’Anno che Verrà 2022: anticipazioni, ospiti, quando va in onda

L’Anno che Verrà 2022 è lo show di Capodanno con il quale Rai 1 accompagna i telespettatori nel passaggio all’anno nuovo.

Quest’anno andrà in onda la diciannovesima edizione del programma che, dal 2015, è condotto regolarmente da Amadeus. Lo show ha inizio subito dopo il messaggio di fine anno a reti unificate del Presidente della Repubblica.

L’Anno che Verrà è uno spettacolo realizzato in collaborazione con la Regione Umbria, la Fondazione Carit e il Comune di Terni.

Il programma offrirà più di quattro ore di musica, comicità e intrattenimento.

La regia è a cura di Stefano Mignucci.

L’Anno che Verrà 2022: quando va in onda

L’edizione 2022 andrà in onda venerdì 31 dicembre 2021, in prima serata, su Rai 1.

Il programma verrà trasmessa anche in HD sul canale 501, in tutto il mondo su Rai Italia e in diretta radiofonica su Rai Radio1.

Il programma andrà in onda anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivederlo anche dopo la messa in onda.

L’Anno che Verrà 2022: conduttori

Per la settima edizione consecutiva, il conduttore dello show sarà Amadeus.

Durante il programma, ci saranno le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo, con le loro interviste dal backstage durante la diretta di Radio1.

Emanuela Aureli, invece, guiderà i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive della regione Umbria.

L’Anno che Verrà 2022: cast

Gli ospiti della diciannovesima edizione saranno Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Clementino, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona e i Los Locos.

Gli artisti saranno accompagnati dal vivo dalla big band diretta da Stefano Palatresi.

Per i telespettatori più piccoli, saranno presenti i protagonisti della serie animata di Rai Yoyo, Pinocchio & Friends.

Il 30 dicembre 2021, Gigi D’Alessio ha annunciato che non sarà presente alla serata in quanto è risultato positivo al COVID-19.

L’Anno che Verrà: location

Dopo l’edizione dell’anno scorso, andata in onda dagli studi Fabrizio Frizzi, in Roma, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19, quest’anno, lo show si terrà nella location prevista per la scorsa edizione, le Acciaierie di Terni, in Umbria, scelte come simbolo del lavoro e della ripartenza.

Il programma andrà in onda precisamente dal parco 4 dell’acciaieria Acciai Speciali Terni S.p.A., davanti ad un pubblico composto da 700 persone che potranno accedere solo con Green Pass rafforzato più tampone negativo, indossando una mascherina di tipo FFP2.