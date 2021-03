Debutta questa sera, venerdì 12 marzo, in prima serata su Rai 1 Canzone Segreta, nuovo format a base di musica e di talk dell’ammiraglia Rai che sfodera un cast di ospiti di primo livello e un’attrice dalle spiccate doti televisive che non ci dispiacerebbe possa, un giorno non troppo lontano, conquistare il palco dell’Ariston (e non come co-conduttrice per una ‘sera’).

Dopo Il Cantante Mascherato e mentre A Grande Richiesta si è spostato sui lidi meno competitivi – ma non meno agevoli – del martedì sera, Rai 1 testa altri format di intrattenimento, tenendoli però lontani da quel prime time del sabato saldamente nelle mani di Maria De Filippi. Tenta, piuttosto, di rinsaldare l’abitudine al consumo il venerdì sera – di cui è stato precursore Carlo Conti, a memoria – con questo nuovo format dal sapore essenzialmente emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine.

In tutto cinque puntate ricche di ospiti che saranno messi al centro dello show, visivamente e narrativamente: seduti su una poltrona bianca che fa da fulcro scenografico e diegetico, gli ospiti – volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, e non solo – avranno modo di ‘godersi’ una sorpresa, reagire e raccontarsi. Filo conduttore una canzone del cuore: a partire da quella si snocciola un percorso di ricordi e di racconti. E per ‘lenire’ la ‘spremuta di cuore’ anche una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo che arriva apposta per ‘omaggiare’ l’ospite d’onore con una versione rinnovata della ‘canzone segreta’, diversa per arrangiamento, orchestrazione, tonalità e accompagnata da un corpo di ballo. Una scelta certo ‘pericolosa’ visto che variare una canzone del cuore tanto da trasformarla in altro non è proprio il necessario viatico per il brivido, ma diventa lo spunto per il ricordo.

Gli ospiti della prima puntata sono Cesare Bocci, Marco Tardelli, Veronica Pivetti, Luca Argentero, Virginia Raffaele, Franca Leosini, per la gioia dei leosiners, e Carlo Conti, pronto a benedire la padrona di casa Serena Rossi.

Canzone Segreta, come seguirlo in diretta e in live streaming

Canzone Segreta è un programma di Tiziana Martinengo, Barbara Boncompagni, Salvo Guercio, Matteo Bracaloni, Annarita Sasso; la scenografia è di Luca Arcuri, il direttore della fotografia è Andrea Giusti, la regia è di Piergiorgio Camilli. Si tratta di un adattamento del francese La Chanson Secrète, in onda su TF1: una delle differenze fondamentali è che ha un solo ospite per sera e che nella versione originale dura 2 ore. Il programma va in onda per cinque settimane alle 21.15 su Rai 1 ogni venerdì ed è visibile in live streaming su RaiPlay, dove è poi disponibile on demand.