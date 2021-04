Canzone segreta, ecco gli ospiti della quinta puntata di venerdì su Rai1

Venerdì 16 aprile in prima serata su Rai1 andrà in onda la quinta e penultima puntata della Canzone segreta, lo spettacolo a sorpresa condotto da Serena Rossi. Vediamo insieme quali saranno gli ospiti protagonisti della puntata di venerdì e che riceveranno le relative sorprese.

Partiamo da una delle più affascinanti Miss Italia di sempre e che poi ha intrapreso una carriera artistica molto importante, nel caso specifico nel mondo del cinema diventando una delle attrici più apprezzate, stiamo parlando della bella e brava Anna Valle. Poi ci sarà uno degli attori comici più bravi e talentuosi, ora protagonista su Rai2 del varietà del martedì sera Un’ora sola vi vorrei, ovvero Enrico Brignano.

Non si ferma qui però la “pattuglia” di attori presenti alla penultima puntata della Canzone segreta, previste infatti sorprese anche per Giancarlo Giannini, Massimo Ghini e la simpatica suora di Che Dio ci aiuti e grande attrice Valeria Fabrizi, Completano poi il cast di “sorpresati” della quinta puntata della Canzone segreta la conduttrice di Rai2 Simona Ventura.

Appuntamento dunque per la quinta puntata della Canzone segreta per venerdì 16 aprile su Rai1 con Serena Rossi, come è noto dal venerdì successivo il testimone passerà a Carlo Conti e alla seconda edizione di Top 10, mentre la sesta ed ultima puntata della Canzone segreta andrà in onda successivamente.