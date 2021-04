Canzone segreta e l’ultima puntata vestita a festa domani sera su Rai1

E’ stato molto criticato, ma anche molto apprezzato Canzone segreta, il nuovo show del venerdì sera della prima rete della televisione pubblica, che ha ottenuto una forte risonanza nel mondo social risultando fra i programmi di prima serata più discussi, sopratutto su Instagram. Il tentativo della prima rete della Rai è stato quello di proporre al proprio pubblico un programma positivo, totalmente positivo. Forse l’unica vera grande “leggerezza” è stata tutta qui. In buona sostanza nella Canzone segreta c’era solo il polo positivo, quindi nel computo totale di una trasmissione televisiva mancava l’imprevedibile, l’imprevisto, l’altra metà del carattere.

Nel programma è mancato quello che qualcuno potrebbe definire come l’altra metà della mela. D’altronde cosa sarebbe Biancaneve senza la strega cattiva? Oppure Batman senza Joker? O ancora Superman senza Lex Luthor e cosi via ? Va sottolineato che il programma è stato confezionato in maniera molto curata ed elegante, degna di una prima serata di Rai1 (così come accadde per esempio con Voice senior) dimostrandosi di gran lunga la migliore trasmissione fra quelle proposte dalla Blu Yazmine in questi suoi primi mesi di vita.

Va detto poi che fare la nazionale di calcio davanti ad una tastiera, cosi come formare il cast ed il meccanismo di un programma è molto più facile che farlo per davvero, il sottoscritto può testimoniarlo quando s’inventò la rubrica Intervista incrociata. Di veti, sottoveti, questo lo faccio, quest’altro no e così via è lastricato il percorso “vipposo” della televisione italiana e non solo di quella, tanto che altre trasmissioni che fanno della sorpresa e dell’imprevisto e della conseguente reazione dell’essere umano i loro muri portanti (esempio inevitabile è C’è posta per te) vedono protagonisti rigorosamente dei “nip“. Evidentemente però tutto è più semplice con le persone comuni rispetto alle celebrità e questo Canzone segreta non lo ha potuto fare, il format è quello.

Va detto anche che tutto ciò si sapeva fin dall’inizio, ma la voglia di rappresentare in televisione il lato positivo e solo quello, sopratutto oggi in questo paesaggio contaminato (e mai termine fu più adatto) è stata più forte rispetto a qualsiasi altro discorso di tecnica televisiva, che pur è importante fare quando si costruisce un palinsesto. Ma la buona fede, a nostro giudizio, ha sempre la precedenza e la buona fede, sia nel concepimento, che a maggior ragione nel confezionamento del programma, c’è stata. Detto questo Canzone segreta come sappiamo lascerà spazio alla seconda serie di Top 10, lo show diretto e condotto da Carlo Conti in partenza venerdì 23 aprile, giorno in cui doveva andare in onda proprio la sua sesta ed ultima puntata.

Come avevamo accennato da queste colonne, la sesta ed ultima puntata in onda domani sera su Rai1 di Canzone segreta ospiterà oltre che delle sorprese nuove di zecca, anche una specie di “meglio di” di quelle già viste nel corso delle cinque puntate precedenti. Nel dettaglio la serata di domani si chiamerà “Stasera canzoni segrete” ed avrà per protagonisti della serata Adriano Panatta, Max Giusti e Cristina Parodi. Nel finale di stagione verranno riproposte le sorprese musicali più riuscite della prima stagione: rivedremo dunque Mika, Franca Leosini, Luca Argentero, Virginia Raffaele e Carolyn Smith, ma anche un momento molto toccante sul finale, con Serena Rossi che canterà il brano di Franco Battiato “La cura” dedicato a tutte le vittime di questo terribile anno di Covid.

Domani sera dunque saluteremo Canzone segreta e Serena Rossi augurandoci di vederla presto su Rai1, in attesa che possa occupare il ruolo di co- conduttrice del prossimo Festival di Sanremo, cosa che si meriterebbe tutta.