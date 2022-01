Si tinge di giallo il ritorno in onda di Canzone segreta, lo show di Rai1 che l’anno scorso in primavera era andato in onda con la conduzione di Serena Rossi. Nei giorni scorsi l’attrice, nel corso della conferenza stampa di lancio di La Sposa (che ha debuttato ieri sera sulla rete ammiraglia della tv pubblica), ha ufficializzato la sua assenza, spiegando di essere impegnata nelle riprese della fiction di successo Mina Settembre.

Nei mesi scorsi il sito Dagospia aveva anticipato che tra i nomi in pole per condurre le nuove puntate del programma basato sul format francese trasmesso da Tf1 La Chanson Secrète ci sarebbe quello di Serena Autieri, già scelta da Rai1 per la conduzione di Dedicato al sabato pomeriggio.

Stando a quanto risulta a TvBlog, negli ultimi tempi la preparazione di Canzone Segreta 2, la cui produzione è firmata da Blu Yazmine, si sarebbe interrotta, facendo scattare l’allarme tra gli addetti ai lavori. Il programma tornerà effettivamente in onda entro la fine di questa stagione oppure slitterà oltre rischiando persino di essere definitivamente cancellato dal palinsesto della rete attualmente diretta da Stefano Coletta?

La risposta a tale domanda al momento appare meno scontata di quanto lo sembrasse fino a poche settimane fa, quando sembrava molto probabile che Canzone Segreta 2 occupasse lo slot del venerdì sera di Rai1 tra aprile e maggio 2022. Ricordiamo che i sei appuntamenti della prima stagione avevano fatto registrare ascolti non propriamente esaltanti, soprattutto considerando il costo della produzione e la forza dei personaggi coinvolti come ospiti, con una media del 17,29% di share (con una tendenza in negativo, con la prima puntata al 19,3% e l’ultima al 15.7%) e poco meno di quattro milioni di telespettatori.