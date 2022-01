L’anno nuovo delle fiction di Raiuno prosegue con un nuovo appuntamento: La Sposa è la nuova miniserie in onda da domenica 16 gennaio 2022, alle 21:25. Una storia che vede protagonista Serena Rossi nei panni di Maria, una giovane donna che pur di aiutare la sua famiglia accetta di cambiare vita di trasferirsi al Nord.

Per presentare la nuova fiction, oggi, giovedì 13 gennaio 2022, si terrà una conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging. A presentare La Sposa ci saranno, oltre che alla stessa Rossi, anche Giorgio Marchesi (nel cast nei panni di Italo) ed il regista Giacomo Campiotti. Insieme a loro, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, e Benedetta Galbiati, Head of Scripted Endemol Shine Italy.

Ambientata alla fine degli anni Sessanta, la serie racconta la storia di Maria, donna calabrese che per garantire un futuro alla propria famiglia accetta di sposare per procura un uomo, su richiesta dello zio di lui, il rude agricoltore Vittorio Bassi (Maurizio Donadoni).

Maria si trasferisce così al Nord, dove conosce suo marito, Italo, un uomo la cui moglie Giorgia è misteriosamente sparita nel nulla, lasciandolo nel dolore nella rabbia, che cerca di placare affogando nell’alcol. Maria dovrà cercare di adattarsi al nuovo ambiente ed alle dure regole della famiglia in cui ora vive, senza rinunciare mai alla sua indipendenza ed aiutando Paolino (Antonio Nicolai), figlio di Italo, a tornare a scuola.

La serie è stata scritta da Valia Santella (anche headwriter), Eleonora Cimpanelli ed Antonio Manca; è una co-produzione Rai Fiction-Endemol Shine Italy, realizzata con il contributo di POR FESR Piemonte 2014-2020 – Azione III.3c.1.2 – bando “Piemonte Film TV Fund” e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte.