Ieri vi abbiamo dato conto della classifica dei programmi tv più social, oggi vi proponiamo la graduatoria che riguarda i canali televisivi nostrani. A fornire i dati è sempre l’Annual Report Talkwalker 2021. Il periodo considerato è 1 gennaio – 15 dicembre.

In vetta troviamo SkySport Uno, che nel corso del 2021 totalizza 433.241.000 interazioni totali pari ad uno share Social Tv di 29,11%. Evidentemente in questo traguardo ha un peso la forza degli eventi sportivi per i quali la pay tv detiene i diritti. A seguire Canale 5 con 369.773.000 interazioni (share 24,85%) e Netflix con 95.964.000 interazioni (share 6,45%). Quindi, un po’ a sorpresa, ci sono Rai Uno con 90.166.000 interazioni (share 6,06%) e Rai Tre con 67.610.000 (share 4,54%) ”che beneficia” – commenta Stefano Russo Sales Director Media & Sports di Talkwalker – “delle buone performance del programma Report che contribuisce con 7.283.000 interazioni, di cui 6.209.000 su Facebook. 270.000 su Instagram e 803.000 su Twitter“.

Se invece si prendono in esame i tre principali canali di news, a trionfare è SkyTG24, che porta a casa 36.553.000 interazioni (di cui 11.209.000 su Facebook, 23.811.000 su Instagram e 1.532.000 su Twitter), a dispetto di Mediaset TgCom24 e le sue 24.396.000 interazioni (14.115.000 su Facebook, 9.021.000 su Instagram e 1.226.000 su Twitter). A seguire RaiNews24 con sole 2.686.000 interazioni di cui 1.487.000 su Facebook, 657.000 su Instagram e 542.000 su Twitter.

In generale viene osservato che nel 2021 le interazioni relative ai contenuti tv trasmessi dalle 45 tra emittenti e OTT sono state 690 milioni, contro i 555 del 2020 ed i 345 del 2019, figurando un trend che delinea lo scenario della televisione nei prossimi anni.