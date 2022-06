L’indiscrezione del nostro Hit, pubblicata stamattina su TvBlog, certifica un fatto che già da tempo è un’evidenza: Canale 5 non può fare a meno dei reality show.

Le ragioni alla base di questa scelta editoriale/produttiva sono tutte legate alle casse dell’azienda di Cologno Monzese. Insomma, per dirla terra terra, è una questione soprattutto di soldi.

Il genere del reality consente di mantenere contenuti i costi per singola puntata (non c’è confronto con il varietà o con qualsiasi altro show di prime time, compresi i talent), ma soprattutto di coprire con una singola produzione più fasce di palinsesto. Basti pensare, innanzitutto, alla lunghezza delle dirette di prima serata, che si estendono fino alla seconda, ma anche alla terza serata. E che, molto spesso, si sdoppiano, andando ad occupare due serate su sette ogni settimana. Da non sottovalutare anche un altro elemento, sempre all’insegna dell’ottimizzazione dei costi: il reality regala gioie pure fuori dai confini della rete nativa, nel senso che ne giovano i canali tematici che ospitano la diretta h24 o gli spazi extra (Mediaset Extra, La5, ecc).

Il reality è prezioso anche perché offre ‘gratis’ contenuti agli altri programmi della rete (Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque) che così attingono senza particolari timori dal Grande Fratello Vip di turno per imbastire talk anch’essi praticamente a costo zero. Ed ancora, il reality è facilmente convertibile in contenuto social/online, per la gioia di Mediaset Infinity & Co, che può macinare like, click e views con una clip di trenta secondi estrapolata dal reality andato in onda qualche ora prima, magari nel daytime.

Il vantaggio di un format televisivo di questo tipo è evidente anche ‘lato pubblico‘, considerando che finisce per avere un appeal assai elevato per un target molto popolare, che spesso preferisce la quantità alla qualità, televisivamente parlando. Che poi l’abituare la rete ad un certo di pubblico rischi di avere conseguenze negative sul medio e lungo termine… è un altro argomento.

Insomma, è soprattutto per questi motivi ‘pratici’ che la rete ammiraglia di Mediaset affollerà di reality il suo palinsesto anche per la stagione 2022-2023, dal Grande Fratello Vip (con partenza a settembre e chiusura chissà quando) all‘Isola dei famosi e La Talpa (previsti entrambi per la primavera). Minimo sforzo, massima resa.