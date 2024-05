TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 13 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 13 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 13 maggio 2024: canali generalisti

Rai 2 – Stasera tutto è possibile (21:30) : Sarà “Momenti di storia” il titolo della puntata di “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino

I programmi della sera in tv, 13 maggio 2024: canali tematici

Rai 5 (ch. 23) – Mamma + mamma (film, 21.10) La storia di due ragazze che si amano e del loro desiderio di maternità. La propone il film “Mamma + mamma”, per la regia di Carlo Sironi. Nel cast Sandra Drzymalska, Claudio Segaluscio, Bruno Buzzi, Barbara Ronchi, Vitaliano Trevisan, Marco Felli.

I programmi della sera in tv, 13 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Adagio (ch. 301/NOW)

Sky Cinema Drama (ch. 309/NOW) – Stanlio & Olio (film, 21:00) Steve Coogan e John C. Reilly nella biografia del leggendario duo comico. 1953: Stanlio e Ollio intraprendono un tour teatrale in Gran Bretagna e riscoprono l’importanza del loro sodalizio

(film, 21:00) Steve Coogan e John C. Reilly nella biografia del leggendario duo comico. 1953: Stanlio e Ollio intraprendono un tour teatrale in Gran Bretagna e riscoprono l’importanza del loro sodalizio Sky Cinema Uno (ch. 301/NOW) – Riunione di famiglia (Non sposate le mie figlie 3) (film, 23:20) Terzo capitolo della saga multietnica con Christian Clavier. Per il 40esimo anniversario di matrimonio di Claude e Marie le figlie organizzano una festa a sorpresa