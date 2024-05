TvBlog consiglia i programmi della sera in tv: oggi, 11 maggio 2024

TvBlog anche oggi, 11 maggio 2024, vi offre i suoi consigli sulle proposte più interessanti delle prime serate su alcune delle reti generaliste, tematiche e satellitari. Quali sono i programmi della sera in tv? Ve lo diciamo noi!

I programmi della sera in tv, 11 maggio 2024: canali generalisti

Rai 1 – Eurovision Song Contest 2024 (21:30) : i 20 artisti selezionati durante le due semifinali, più la vincitrice uscente Svezia e i “Big Five”: Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Italia (rappresentata da Angelina Mango) a caccia della vittoria. Chi vincerà?

I programmi della sera in tv, 11 maggio 2024: canali tematici

Rai Movie (ch. 24) – Nati stanchi (film, 21.10) Salvo e Valentino, disoccupati e perditempo siciliani, si rassegnano a partecipare a un concorso per bibliotecari a Milano. La trasferta si rivela piuttosto movimentata, al punto che i due, in seguito a una serie di equivoci, verranno espulsi dalla città. Ma tornati in Sicilia scoprono di aver vinto, contro ogni pronostico, il concorso stesso. I due faranno di tutto per annullare, con ogni mezzo, l’esito della gara. Esordio al cinema per la coppia comica palermitana, che riesce a oltrepassare con garbo il cliché del meridionale sfaticato contrapposto al milanese operoso.

I programmi della sera in tv, 11 maggio 2024: canali satellitari

Sky Cinema Due (ch. 302/NOW) – Un colpo di fortuna (ch. 302/NOW)

Sky Cinema Family (ch. 304/NOW) – School of Rock (film, 21:00) Commedia a colpi di chitarra con Jack Black. Un cantante ribelle e svitato, cacciato dalla sua band, ottiene una cattedra in una scuola elementare: insegnera’ agli alunni la magia del rock.

