E’ uno degli attori del momento, nonostante gli appuntamenti serali di Daydreamer – Le ali del sogno, partito con successo la scorsa estate, non stiano dando proprio i risultati sperati nel prime time di Canale 5. Stiamo, ovviamente, parlando di Can Yaman, attore turco che ha raggiunto il successo nel nostro paese anche grazie al serial Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, andata in onda nel 2017.

Stando ad una notizia pubblicata da La Repubblica, Can Yaman figurerà tra gli ospiti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo che, come da programma, andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo 2021.

Can Yaman si aggiunge, quindi, ad Achille Lauro, ospite musicale fisso in tutte le cinque serate del Festival, e a Zlatan Ibrahimovic, anche lui presente in ogni serata della kermesse. Per quanto riguarda le co-conduttrici, come ricordiamo, l’unica, fino ad ora annunciata, è Elodie.

Come scritto in apertura, Can Yaman è uno dei nomi del momento: recentemente, l’attore 31enne, che parla un fluente italiano in quanto ha studiato nel Liceo Italiano di Istanbul, è giunto nel nostro paese per girare uno spot pubblicitario di una nota marca di pasta, diretto dal regista italo-turco Ferzan Ozpetek, al fianco di Claudia Gerini.

Can Yaman, recentemente, è stato anche multato in quanto la sua presenza a Roma ha provocato un assembramento di fan, in violazione alle regole per contenere il contagio da COVID-19. L’attore turco è protagonista anche del gossip perché, stando ad un recente scoop del settimanale Chi, in questo periodo, starebbe vivendo un flirt con la conduttrice e volto di DAZN, Diletta Leotta.

Yaman, infine, sarà anche il protagonista del remake di Sandokan, che vedrà la presenza anche di Luca Argentero, prodotto dalla Lux Vide.