Focus ascolti: Camper e Camper in viaggio, percorrono l’estate di Rai1 sulla corsia di sorpasso

Si dice spesso che d’estate la televisione si spegne e non produce per un abbassamento della platea televisiva. Se Canale 5 propone, solo però nella prima parte dell’estate, un varietà di prime time squisitamente commerciale, Temptation island, come doveroso debba essere per una tv che vende pubblico agli inserzionisti, Rai deve fare altro. Il servizio pubblico deve infatti produrre anche per fare informazione e cultura, oltre che per tenere compagnia alla gente che non va in vacanza. La Rai, dalla scorsa estate, ha deciso di tenere acceso il mezzogiorno della prima rete con un prodotto che fa proprio il compito di cui sopra. Il prodotto si chiama Camper.

La trasmissione condotta quest’anno da Marcello Masi, fa proprio quello che deve fare un servizio pubblico, facendo informazione e cultura, nel caso specifico del territorio nazionale. Con quel briciolo di intrattenimento che d’estate non guasta. Lo fa anche con il piacere di ottenere lusinghieri dati di ascolto, in costante crescita dalla sua partenza dello scorso 13 giugno. E’ passato quasi un mese dunque dalla prima emissione di Camper ’23 che partito con il 12,33% di share, è cresciuto, settimana dopo settimana, toccando l’apice mercoledì scorso del 16,55% di share, ben due punti sopra la media della passata stagione.

Non solo, Camper in viaggio, il programma condotto quest’anno da Tinto e Roberta Morise, che conducevano l’anno passato proprio Camper, è la vera sorpresa di questo primo scorcio d’estate televisiva. Proprio nella puntata di mercoledì scorso, ha toccato il 17,80% di share e 1.269.000 telespettatori e finora ha una media del 16,12% di share. Numeri che parlano da soli e che spesso e volentieri, in questa fascia, superano le sempre robuste repliche di Forum.

Spulciando fra i dati per target di Camper in viaggio, vediamo uno share del 18,73% da parte del pubblico femminile a fronte del 12,28% di pubblico maschile. Vista la fascia oraria, le percentuali di share più alte si registrano nella fascia d’età 55-64 anni con il 15,78% di share e il 19,76% fra gli over 65. Medesimi dati sostanzialmente anche per Camper.

La regione in cui Camper ottiene lo share più alto risulta essere il Molise con il 29,71%, seguita dalla Basilicata con il 23,91%, quindi c’è l’Umbria con il 20.84% di share. Viceversa, le regioni in cui il programma del mezzogiorno di Rai1 ottiene lo share più basso è la Valle D’Aosta con il 5,73%, seguita dal Trentino Alto Adige con il 6,94%, quindi c’è l’Abruzzo con il 7,87% di share.