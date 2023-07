Questa sera, lunedì 3 luglio 2023, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata della decima edizione di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island è un programma prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. Produttore esecutivo è Claudia Ciaramella, l’allestimento scenografico è di Studio Daq, i costumi sono di Anahi Ricca, il direttore della fotografia è Tommaso Biciocchi. La regia è a cura di Andrea Vicario.

Temptation Island 2023, seconda puntata 3 luglio: coppie

Sono sette le coppie che partecipano a questa edizione. Al momento sono ancora tutte all’interno dei due villaggi. Vediamo quali sono:

Gabriela (19 anni) e Giuseppe (24 anni), fidanzati da sette anni;

(19 anni) e (24 anni), fidanzati da sette anni; Alessia (32 anni) e Davide (39 anni), fidanzati da undici anni;

(32 anni) e (39 anni), fidanzati da undici anni; Vittoria (32 anni) e Daniele (33 anni), fidanzati da quattro anni;

(32 anni) e (33 anni), fidanzati da quattro anni; Isabella (26 anni) e Manu (27 anni), fidanzati da tre anni e mezzo;

(26 anni) e (27 anni), fidanzati da tre anni e mezzo; Ale (31 anni) e Federico (31 anni), fidanzati da tre anni;

(31 anni) e (31 anni), fidanzati da tre anni; Francesca (23 anni) e Manuel (30 anni), fidanzati da due anni e mezzo;

(23 anni) e (30 anni), fidanzati da due anni e mezzo; Perla (25 anni) e Mirko (26 anni), fidanzati da cinque anni.

Temptation Island 2023, seconda puntata 3 luglio: anticipazioni

La scorsa puntata si è conclusa con la richiesta di un falò di confronto anticipato da parte di Isabella al fidanzato Manu. A infastidirla erano state alcune frasi pronunciate da lui circa il trattamento che lei gli riserverebbe vista la diversa provenienza sociale. Manu avrà accettato la richiesta della sua fidanzata, decidendo di partecipare al falò e ponendo così fine alla sua esperienza a Temptation Island? Per la puntata di questa sera sono poi in serbo nuovi risvolti anche per le storie delle altre coppie. Ci saranno altre richieste di confronto anticipato?

Temptation Island 2023, seconda puntata 3 luglio: tentatori

Le coppie saranno messe ulteriormente in crisi dalla presenza nei villaggi dei tentatori e delle tentatrici. Ecco chi sono:

Tentatori (Villaggio Fidanzate) : Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni);

: Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni); Tentatrici (Villaggio Fidanzati): Carola (29 anni), Valentina (32 anni), Benedetta (26 anni), Laura (28 anni), Greta (24 anni), Rebecca (21 anni), Matilde (20 anni), Vale (25 anni), Roberta (24 anni), Marika (25 anni), Cristina (25 anni), Nancy (27 anni), Ilaria (28 anni) e Carmen (27 anni).

Temptation Island 2023, seconda puntata 3 luglio: streaming e diretta tv

La seconda puntata di questa edizione di Temptation Island si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda. TvBlog commenterà e seguirà l’intera puntata con l’immancabile liveblogging.