Questa sera, lunedì 26 giugno 2023, andrà in onda su Canale 5, la prima puntata della decima edizione di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island è un programma prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. Produttore esecutivo è Claudia Ciaramella, l’allestimento scenografico è di Studio Daq, i costumi sono di Anahi Ricca, il direttore della fotografia è Tommaso Biciocchi. La regia è a cura di Andrea Vicario.

Temptation Island, prima puntata 26 giugno: anticipazioni

Stasera va in onda la prima puntata della decima edizione di Temptation Island, che torna in onda su Canale 5 a due anni dall’ultima edizione.

Anche in quest’edizione, 7 coppie non sposate e senza figli in comune metteranno alla prova la propria storia d’amore, vivendo separati in un resort (l’Is Morous Relais, in Sardegna) e in compagnia di un gruppo di single tentatori (14 ragazzi e 14 ragazze).

Ciò che accadrà nei due villaggi sarà narrato da Filippo Bisciglia che mostrerà anche ai partecipanti i video riguardanti il comportamento dei loro partner durante i vari falò.

Temptation Island, coppie e single: chi sono?

Le 7 coppie che prenderanno parte a quest’edizione sono le seguenti: Gabriela, 19 anni, e Giuseppe, 24 anni, fidanzati da sette anni; Alessia, 32 anni, e Davide, 39 anni, fidanzati da undici anni; Daniele, 33 anni, e Vittoria, 32 anni, fidanzati da quattro anni; Manu, 27 anni, e Isabella, 26 anni, fidanzati da tre anni e mezzo; Ale, 31 anni, e Federico, 31 anni, fidanzati da tre anni; Francesca, 23 anni, e Manuel, 30 anni, fidanzati da due anni e mezzo e Perla, 25 anni, e Mirko, 26 anni, fidanzati da cinque anni.

Per quanto riguarda i single tentatori, invece, le 14 single sono Carola, 29 anni, Valentina, 32 anni, Benedetta, 26 anni, Laura, 28 anni, Greta, 24 anni, Rebecca, 21 anni, Matilde, 20 anni, Vale, 25 anni, Roberta, 24 anni, Marika, 25 anni, Cristina, 25 anni, Nancy, 27 anni, Ilaria, 28 anni, e Carmen, 27 anni, mentre i 14 single sono Marco, 38 anni, Tommaso, 34 anni, Daniele, 28 anni, Alberto, 28 anni, Emanuele, 32 anni, Luca, 24 anni, Davide, 30 anni, Fouad, 32 anni, Lorenzo, 38 anni, Andrea, 30 anni, Edoardo, 27 anni, Lollo, 27 anni, Ema, 26 anni, e Igor, 27 anni.

Temptation Island, prima puntata 26 giugno: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Temptation Island in diretta dalle ore 21:30 su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.