Stanno per tornare gli agenti della Claudio Maiorana Agency, ovvero i protagonisti di Call My Agent Italia 2, seconda stagione dell’acclamata serie tv Sky Original remake del francese Chiami il mio agente. Sei nuovi episodi, in onda da venerdì 22 marzo 2024 su Sky Serie ed in streaming su NOW. Per lanciare la nuova stagione oggi, giovedì 14 marzo 2024, alle 12:30 al The Space Cinema Moderno di Piazza della Repubblica a Roma si tiene la conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Presenti, oltre ai produttori di, anche gli sceneggiatori Lisa Nur Sultan (che ha adattato la serie originale per l’Italia) e Federico Baccomo , il registaed i protagonistied

La seconda stagione prevede numerose guest-star nel corso degli episodi: Valerio Golino e Valeria Bruni Tedeschi nel primo, Gabriele Muccino e Gianmarco Tognazzi nel secondo, Claudio Santamaria nel terzo, Serena Rossi e Davide Devenuto nel quarto, Elodie nel quinto e Sabrina Impacciatore nel sesto. Torna, inoltre, Corrado Guzzanti. Il primo episodio della seconda stagione è stato dedicato a Marzia Ubaldi, interprete di Elvira, venuta a mancare l’autunno scorso.