C’è chi sostiene che era solo una questione di tempo, chi si mette già le mani tra i capelli e teme che si possa rovinare il ricordo della serie originale, e poi chi, semplicemente, aspetta e si gode la notizia esplosa sul web in queste ore: un reboot di Buffy l’Ammazzavampiri è in lavorazione in quel di Hulu. E, notizia nella notizia, la storica e iconica protagonista Sarah Michelle Gellar sarebbe coinvolta nel progetto, riprendendo così il ruolo di Buffy Summers.

Dietro al progetto c’è la regista (e da sempre dichiarata fan della serie originale) Chloé Zhao, vincitrice di tre Premi Oscar per il film “Nomadland”, mentre sul fronte della sceneggiatura ci sono Nora and Lilla Zuckerman (Poker Face). A produrre, invece, oltre ai nomi già citati, anche Gail Berman, Fran Kuzui e Kaz Kuzui e Dolly Parton: quattro nomi che ci riportano alle origini della serie, essendo stati tra i produttori delle sette stagioni andate in onda negli Stati Uniti tra il 1997 e il 2003 (in Italia dal 2000 al 2005).

Se ve lo state chiedendo, no, Joss Whedon non è coinvolto nel progetto: il creatore, produttore e regista della serie dopo alcune accuse rivoltegli anche da dei membri del cast di Buffy circa un atteggiamento tossico sul set, non è pià coinvolto in alcun progetto dal 2021, e così sarà anche per l’eventuale reboot di Buffy.

Diciamo eventuale perché la conferma manca ancora: secondo fonti ben informate, Gellar sarebbe a un passo dalla firma per prendere parte alla serie, come series regular o recurrent, comunque con un ruolo ovviamente di spicco all’interno del racconto. Inoltre, sebbene Hulu stia parlando di realizzare un episodio pilota per testare le potenzialità del progetto, si starebbe già lavorando a creare una writer’s room, il che significherebbe che la piattaforma punta molto sull’idea di riportare Buffy in tv.

Il mondo di Buffy, in realtà, non è mai fermato: oltre alla serie originale va ricordato lo spin-off Angel, andato in onda per cinque stagioni (l’ultima è stata trasmessa dopo la fine di Buffy), ma anche la serie a fumetti con protagonista l’ammazzavampiri, che ha proseguito il racconto conclusosi sul piccolo schermo con l’ultima puntata della settima stagione.

In tutti questi anni, i fan hanno chiesto a gran voce un revival di Buffy: ci si era andati vicino nel 2018, con i produttori storici al lavoro per una serie che avrebbe avuto come protagonista un’attrice afroamericana, ma il progetto non ingranò. La stessa Gellar, in numerose interviste, si era detta contraria a un sequel tv di Buffy, fino a pochi mesi fa.

Intervistata in occasione della partenza di Dexter: Original Sin, del cui cast fa parte, aveva lasciato intendere che, forse, un reboot di Buffy non era così impossibile da pensare. “Ho sempre detto di no perché penso che la serie sia dentro una bolla e sia perfetta”, ha detto, “ma vedendo i sequel di Sex & the City e di Dexter mi sono resa conto che ci sono vari modi per riportare in tv una serie e ho iniziato a pensare ‘Forse'”. Sempre le solite fonti sostengono che le trattative con l’attrice siano cominciate proprio dopo queste dichiarazioni.

In attesa dell’ufficialità, l’entusiasmo dei fan è già alle stelle, non solo perché il sogno di rivedere il mondo di Buffy sta per diventare realtà, ma anche perché a farne parte, in primis, ci sarà colei la cui carriera indissolubilmente legata a questo ruolo. Resta da chiedersi: e il resto del cast? È presto per parlarne, ma tra gli obiettivi dei produttori c’è anche quello di riportare a Sunnydale tutta la gang.