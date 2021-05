Bruno Barbieri 4 Hotel, si riparte da Venezia

Nuova stagione per Bruno Barbieri 4 Hotel, che riparte questa sera, giovedì 13 maggio, in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW con 8 nuove puntate tra i luoghi più suggestivi del Paese e a contatto con tante diverse tipologie di strutture ricettive, in sfida soprattutto per migliorarsi. Più che una gara 4 Hotel va considerato un ‘master’ in hôtellerie per chi ha davvero voglia di misurarsi con i consigli e l’esperienza di Bruno Barbieri, al di là della tv, della voglia di promuoversi, di apparire: perchè se non si ha voglia di aggiornarsi e di seguire i suggerimenti del ‘maestro’ il rischio di fare ‘figuracce’ è molto alto.

Al netto di tutto, però, Bruno Barbieri e il suo 4 Hotel non si sono fermati, neanche in un momento in cui il settore è in stand-by a causa della pandemia e lo spirito di chi lavora nel settore non può essere certo quello giocoso e scanzonato di sempre. Ma il programma resta un’occasione per non spegnere i riflettori su un comparto in difficoltà, mantenendo però la cifra dell’intrattenimento.

Per questo nuovo ciclo di puntate, Barbieri si muoverà tra Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata, oltre che tra i canali della Serenissima, solitamente soffocata dai turisti e ormai da mesi tornata nel pieno possesso dei veneziani, con annessi vantaggi e svantaggi. Ma prima di entrare nel merito delle anticipazioni di questo ‘nuovo’ debutto, torniamo al format per ribadire una delle novità principali di questa edizione, ovvero l’inserimento di una quinta categoria da votare per i 4 sfidanti e per chef Barbieri. Agli ormai tradizionali location, camera, servizi, prezzo si aggiunge la colazione, fiore all’occhiello delle strutture più attente ai propri clienti. Il voto è sempre compreso da 1 a 10 e i giudizi di Barbieri resteranno segreti fino alla fine.

Bruno Barbieri 4 Hotel

Per il resto, la gara resta sui binari consueti. E allora per entrare nel clima, vediamo chi c’è in gara nella prima puntata della Primavera 2021.

Bruno Barbieri 4 Hotel 2021 a Venezia, i concorrenti

In gara ci saranno Ca’ dei Conti, Carnival Palace, Palazzo Barbarigo, Savoia & Jolanda.

Ca’ dei Conti è una struttura a 4 stelle in pieno centro storico, a due passi da San Marco: il suo stile è il tipico barocco veneziano e nel ‘700 era un orfanatrofio. La struttura è stata trasformata in albergo solo nel 2001: in campo scende il direttore, Marco.

Carnival Palace è un hotel moderno, aperto da pochi anni nel popolare quartiere di Cannaregio e si affaccia direttamente sul canale. In gara c’è Matteo, il direttore.

Palazzo Barbarigo è una struttura di pregio che si affaccia direttamente sul Canal Grande, edificata nel ‘500 dalla famiglia del doge Barbarigo. Circa 100 anni fa la struttura è stata acquistata dalla famiglia di Nicoletta, che ha un passato da commercialista ma ha deciso di prendere le redini dell’hotel ristrutturandolo in stile Art Déco.

Savoia & Jolanda è un hotel storico sulla riva degli Schiavoni: il suo nome viene dalla principessa Margherita di Savoia e sua sorella Jolanda che spesso vi alloggiavano proprio lì. In sfida arriva il direttore Jacopo, erede di una famiglia di albergatori.