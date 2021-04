Bruno Barbieri 4 Hotel, le nuove puntate su Sky Uno dall’11 maggio

Bruno Barbieri torna su Sky Uno con le nuove puntate di 4 Hotel alla sua seconda edizione in Pandemia. In tutto si tratta di 8 nuove sfide realizzate in giro per l’Italia che andranno in onda ogni martedì Sky e NOW alle 21.15 a partire dall’11 maggio. Un ritorno importante per un format di successo che oggi guarda non solo al miglioramento e alla consapevolezza della qualità dell’hotellerie presso gli operatori del settore ma che deve fare anche i conti con le difficoltà dovute allo stallo del turismo causa Covid: e siamo ormai alle porte della seconda estate in Pademia.

Per questa nuova edizione, Bruno Barbieri non ha perso di vista la sua ‘vocazione’ all’esplorazione dello Stivale: nelle otto puntate del 2021 vedremo lo chef stellato muoversi tra Alto Adige, Maremma, Milano, Lecce, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Venezia. Una selezione tra luoghi decisamente più suggestivi e interessanti del nostro Paese, tra località da sempre al top delle scelte turistiche in Italia, come Venezia, Lecce o la Toscana, ed altre tappe che possono proporre soluzioni particolarmente utili per coniugare voglia di evasione, esigenza di distanza interpersonale, oltre che rispetto delle (necessarie per tutti) norme di sicurezza.

Novità nella gara: messa da parte la ‘prova da stress’ per l’albergatore, quella del cliente maleducato che ha offerto momenti indimenticabili nella scorsa edizione, entra in campo un nuovo parametro da valutare. I quattro albergatori in gara, che in ogni puntata rappresentano strutture di diverse fasce di prezzo o categoria presenti in uno stesso territorio, valuteranno – con un punteggio compreso tra 1 a 10 – non solo le tradizionali location, camera, servizi, prezzo, ma da quest’anno anche la colazione, punto su cui Barbieri si è sempre speso nelle edizioni del suo programma (ormai sono poche le strutture sue ‘fans’ che non abbiano in menu almeno un pudding) e che in molti casi ha un peso non irrilevante nella definizione della tariffa. Come vuole il format, però, il voto di Barbieri potrà confermare o rivoluzionare il verdetto risultante dai voti dei 4 sfidanti di puntata: solo uno vincerà il premio in denaro da reinvestire nella propria azienda.

Sarà un piacere rivedere Bruno Barbieri in giro per l’Italia con i suoi outfit mai banali, la sua capacità di osservare i dettagli, la sua voglia di migliorare e far crescere l’hotellerie in Italia – per rendere il nostro mercato sempre più appetibile all’estero per qualità e prezzo, visto il nostro patrimonio -, la sua abilità nel mettere in difficoltà senza mai eccedere o di ‘bastonare’ senza mai ‘umiliare’, ma riuscendo sempre a far passare il ‘messaggio’ a fin di bene. Ricordiamo che il programma è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia, scritta da Nicola Lorenzi, Leonardo Diana e Stefano Martinelli e diretta da Angelo Poli. Non ci resta che aspettare l’11 maggio per le 8 nuove puntate di Bruno Barbieri 4 Hotel, al martedì in prima serata su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.