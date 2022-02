Netflix Italia continua ad aprire nuovi set, mantenendo la promessa di investire sempre più in produzioni locali, come stanno dimostrando le numerose uscite in corso da qualche mese a questa parte. Oggi, mercoledì 23 febbraio 2022, l’ultimo annuncio: sono infatti cominciate le riprese di Briganti, un titolo di cui in realtà già si sapeva sarebbe stato realizzato dalla piattaforma, ma di cui ora abbiamo maggiori informazioni.

Briganti (che uscirà nel 2023) è la seconda serie tv originale italiana Netflix ad essere ambientata nel passato. La prima, Luna Nera (uscita nel 2020), non ebbe il successo sperato, tanto che non è stata rinnovata. Ora, ci si riprova con un crime-western ambientato nel Sud Italia a metà Ottocento.

Con un taglio moderno ed epico, la serie racconterà il fenomeno del brigantaggio tramite le vicende di uomini e donne, persone realmente esistite, diventate simbolo della rivoluzione contadina nell’Italia postunitaria: “una storia”, dicono da Netflix, “di lotta per la libertà degli ultimi”.

Dietro al progetto c’è il collettivo Grams*, già artefice delle tre stagioni di Baby: Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol. Alla regia, ci sarà lo stesso Le Fosse, insieme a Steve Saint Leger (Vikings, Vikings: Valhalla, Barbarians) e Nicola Sorcinelli (Milosc).

Per quanto riguarda il cast, spicca la presenza di Ivana Lotito, l’Azzurra di Gomorra-La serie, che qui sarà Ciccilla; di Federico Ielapi, da poco visto in A Casa Tutti Bene-La serie, nei panni di Jurillo e di Giulio Beranek, visto di recente in Christian e che interpreterà Francesco Guerra.

Oltre a loro, da citare Michela De Rossi (Filomena), Matilda Lutz (Michelina De Cesare), Marlon Joubert (Giuseppe Schiavone), Orlando Cinque (Pietro Monaco), Gianmarco Vettori (Marchetta) ed Adriano Chiaramida (Antonio Monaco). A produrre, Fabula Pictures (già dietro Baby ed il film “Il Divin Codino”, disponibili sempre su Netflix) in associazione con Los Hermanos s.r.l.