Bridgerton in testa alle Top Ten Netflix di mezzo mondo e con 63 milioni di visualizzazioni è la quinta serie più vista

Netflix inizia il 2021 festeggiando i numeri con cui ha chiuso il 2020. Secondo i dati diffusi dalla piattaforma, Bridgerton si avvia a diventare l’ennesimo successo di Netflix e del mondo Shondaland che la produce. Infatti sulla base dei dati raccolti la piattaforma di streaming prevede che nei suoi primi 28 giorni in catalogo Bridgerton sarà vista da 63 milioni di abbonati in tutto il mondo.

La serie che dal 26 dicembre è stabilmente al primo posto della Top Ten in Italia così come in altri 76 paesi in cui la piattaforma è presente a dimostrazione dell’impatto globale della serie. Inoltre Netflix ha dichiarato che la settimana del 25-31 dicembre ha fatto registrare un record nel numero di ore viste e di ore medie per ciascun abbonato.

Bisogna sempre ricordare che si tratta di numeri forniti da Netflix, non misurati in modo tradizionale ma corrispondenti al numero di abbonati che abbiano visto almeno 2 minuti di quel determinato contenuto. Questo non per sminuire il successo di Bridgerton, abbastanza palese guardando le interazioni sui social e le discussioni pubbliche, ma sempre per dare un contorno definito a numeri gettati nell’agone mediatico.

La serie, prima produzione di Shonda Rhimes in seno all’accordo milionario firmato, nata dai romanzi di Julia Quinn, è un period drama a tinte soap e dall’approccio contemporaneo. Nonostante il successo e gli 8 romanzi già pronti, la serie non è ancora stata ufficialmente rinnovata anche se diverse indiscrezioni che arrivano dagli USA parlano di un ritorno sul set previsto a marzo.

I 63 milioni di abbonati nei primi 28 giorni, portano Bridgerton al quinto posto delle serie tv originali più viste dal 2019 quando la piattaforma ha cambiato la metrica con cui calcolare i dati passando dal 70% di un programma ai 2 minuti. In testa c’è The Witcher con 76 milioni, seguito dalla quarta stagione de La Casa di Carta, da Tiger King con 64 e davanti a La Regina degli Scacchi con 64 e a You con 54.

Se Bridgerton conquista Netflix The Mandalorian vince tra i pirati

Il sito TorrentFreak ha invece rivelato la Top Ten delle serie tv più scaricate in giro per il mondo (dato che non include gli streaming illegali), in cui si può notare come non ci siano titoli di Netflix a testimonianza della diffusione della piattaforma favorita anche dalla pratica della condivisione degli account, decisamente più semplice dello scaricare. Al contrario sono presente molti titoli di piattaforme streaming concorrenti, a partire da The Mandalorian che addirittura è al primo posto delle serie tv più scaricate, prendendo il posto che negli ultimi anni è sempre stato di Game of Thrones.

Al secondo posto troviamo The Boys di Amazon Prime Video, seguito da Westworld di HBO (e Sky in Italia), Vikings (su Amazon/History e TIMVision in Italia), Star Trek Picard di CBS All Access (Amazon in Italia), seguiti da Rick & Morty, The Walking Dead, The Outsider, Arrow e The Flash.