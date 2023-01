A distanza di due anni dall’assalto a Capitol Hill a Washington, è caos in Brasile dove i sostenitori dell’ex presidente Jair Bolsonaro, hanno preso di mira i palazzi delle Istituzioni dello Stato per protestare contro il nuovo Presidente Lula, da poco insediato.

La vicenda, trattata con le prime agenzie all’interno dei principali tg nazionali nelle rispettive edizioni delle ore 20 (Tg1, Tg La7 e Tg5) e delle 20:30 (Tg2), stanno condizionando parzialmente la serata di domenica 8 gennaio 2023.

Le all-news Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom 24 hanno continuamente tenuto monitorata la situazione con collegamenti in diretta e immagini provenienti sia dai circuiti internazionali e dai social.

Per quanto concerne le reti generaliste La7 ha seguito minuto per minuto la situazione, prima con il telegiornale, in access prime time con In onda e poi nuovamente con il notiziario in edizione straordinaria condotto da Francesca Fanuele a partire dalle 21:25. Per questa ragione è saltata la messa in onda di Una giornata particolare. Su Rete 4, dopo Controcorrente, Zona Bianca su Rete 4 ha stravolto parte della sua scaletta per seguire in tempo reale le notizie provenienti dal Brasile con ospiti a commentare in studio.

*NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO*