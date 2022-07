Roberto Bolle ha festeggiato i suoi primi 10 anni di Bolle & Friends all’Arena di Verona ma ha ‘lasciato’ il palco ad altri e nello specifico ai primi ballerini della Scala Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni. Non perché Bolle abbia rinunciato ad esibirsi in quello che è ormai un appuntamento consueto nel palinsesto dell’Arena, ma perché ha contribuito a organizzare la sorpresa che ha coinvolto le due stelle della danza internazionale, impegnate nel celebre passo a due tratto da Romeo e Giulietta, con le musiche di Sergej Prokofiev e la coreografia di Kenneth MacMillan. E proprio al termine del passo a due, Romeo – o meglio Andrijashenko – si è inginocchiato e ha chiesto la mano alla sua Giulietta, ovvero Nicoletta Manni, sua partner sul palco e sua compagna di vita. Un momento, ovviamente, terribilmente romantico, anche piuttosto inconsueto per un palco di danza classica e di sicuro impatto mediatico. Entusiasti i compagni presenti in scena e anche il pubblico, che ha accompagnato il sì commosso della Manni con grandi applausi.

watch me piangere fino al duemilamai…Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko si sposanooo😭 pic.twitter.com/t2vBquKyXq — martinisiimma (@IMMAnotMARTINA) July 21, 2022

Le immagini disponibili online raccontano della sorpresa di Nicoletta Manni che all’ANSA ha poi raccontato di non aver sospettato nulla, scoprendo poi che di fatto era l’unica a non sapere cosa sarebbe successo, insieme al pubblico in Arena. Gran cerimoniere, dietro le quinte, Roberto Bolle: come ha raccontato Andrijashenko, infatti, l’étoile sapeva dell’anello acquistato da Timofej e gli ha proposto di chiedere la mano alla sua Giulietta al termine del passo a due. Due mesi di ‘organizzazione’, con tanto di genitori presenti in Arena, e un esito a dir poco indimenticabile. Gli appassionati di danza classica conoscono da tempo la coppia di Primi Ballerini, che il pubblico tv ha potuto conoscere con la docuserie per RaiPlay Corpo di Ballo – andato in chiaro per pochissimo tempo nel pomeriggio di Rai 2 in questo inizio estate – e con la messa in scena di Giselle in piena pandemia.

Vedremo mai la proposta di matrimonio di Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni in tv? In realtà al momento non sembra sia prevista la messa in onda di Bolle & Friends 2022 in tv: i Palinsesti Rai 2022-2023 non ne fanno menzione né nella Direzione Intrattenimento Prime Time né nella Direzione Cultura ed Educational. Vedremo. Al momento resta confermato solo l’ormai consueto appuntamento di Capodanno con Roberto Bolle in Danza con me nella prima serata del 1° gennaio 2023.