Blockbuster su Netflix: trailer, trama e cast della serie tv con Randall Park

Era il 2010 quando, dopo un lungo periodo di difficoltà economiche anche legate al progresso tecnologico e all’incapacità dell’azienda di stare al passo coi tempi, Blockbuster dichiarò il fallimento. Da lì a pochi anni i punti vendita sparsi per il mondo furono chiusi e nel 2019, dopo la chiusura dell’ultimo negozio al di fuori degli Stati Uniti, solo un punto vendita rimase in attività, quello di Bend, città di 100 abitanti in Oregon. È questa la premessa di Blockbuster, la nuova serie comedy di Netflix, in uscita in tutto il mondo il 3 novembre 2022.

Di cosa parla Blockbuster su Netflix?

Siamo a Bend, in Oregon. Timmy Yoon è il manager dell’ultimo punto vendita di Blockbuster Video ancora attivo nel mondo e l’intera prima stagione della nuova serie TV di Netflix è incentrata proprio su questo, dalla notizia del fallimento di Blockbuster alle opzioni che il gestore di trova davanti per rimanere a galla in una situazione di evidente difficoltà.

Questa la sinossi ufficiale:

Un manager diligente alle prese con la concorrenza e i propri sentimenti complessi lotta per tenere aperto l’ultimo Blockbuster rimasto e rendere felice il suo staff.

Da quanti episodi è composta la serie TV?

La prima stagione di Blockbuster è composta da 10 episodi distribuiti da Netflix il 3 novembre 2022. Al timone della serie c’è Vanessa Ramos, già sceneggiatrice di 31 episodi di Brooklyn Nine-Nine e di 43 episodi di Superstore.

Personaggi e interpreti di Blockbuster?

Ecco i personaggi e gli interpreti di Blockbuster, guidati da Randall Park e Melissa Fumero, già visti rispettivamente nell’Universo Cinematografico Marvel nei panni dell’agente Jimmy Woo e in Brooklyn Nine-Nine nei panni di Amy Santiago.

Randall Park interpreta Timmy Yoon , il manager dell’ultimo Blockbuster rimasto aperto nel mondo dopo il fallimento del colosso. È un sognatore e un amante dei film.

interpreta , il manager dell’ultimo Blockbuster rimasto aperto nel mondo dopo il fallimento del colosso. È un sognatore e un amante dei film. Melissa Fumero interpreta Eliza Walker , è una dipendente del punto vendita, costretta a lavorare nel negozio per potersi permettere un appartamento dopo la separazione dal marito. Timmy ha una cotta per lei.

interpreta , è una dipendente del punto vendita, costretta a lavorare nel negozio per potersi permettere un appartamento dopo la separazione dal marito. Timmy ha una cotta per lei. Tyler Alvarez interpreta Carlos Herrera , giovane impiegato del negozio che sogna di diventare un regista come Quentin Tarantino.

interpreta , giovane impiegato del negozio che sogna di diventare un regista come Quentin Tarantino. Madeleine Arthur interpreta Hannah Hadman , giovane impiegata nel negozio e amica di Carlos.

interpreta , giovane impiegata nel negozio e amica di Carlos. Olga Merediz interpreta Connie Serrano , storica dipendente di Blockbuster.

interpreta , storica dipendente di Blockbuster. J. B. Smoove interpreta Percy Scott , migliore amico di Timmy e proprietario del centro commerciale in cui si trova il punto vendita di Blockbuster.

interpreta , migliore amico di Timmy e proprietario del centro commerciale in cui si trova il punto vendita di Blockbuster. Kamaia Fairburn interpreta Kayla Scott , figlia di Percy e dipendente del negozio.

interpreta , figlia di Percy e dipendente del negozio. Ashley Alexander interpreta Mila .

interpreta . Robyn Bradley interpreta Miranda.

Foto e trailer ufficiali di Blockbuster