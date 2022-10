A Novembre Netflix ha deciso di rinchiudere in casa i propri abbonati con una sequenza incredibile di titoli da non perdere. Solo nei primi 4 giorni del mese arrivano la seconda stagione di Young Royals gioiellino svedese teen-romantic, la prima di Blockbuster una comedy che ha tutte le premesse (e gli attori) per farci divertire e la prima parte di Manifest 4. Poi si passa a The Crown 5, la misteriosa 1899 fino ad arrivare a Mercoledì di Tim Burton. Insomma il mese di Novembre su Netflix è tutto da scorpire.

Netflix Novembre 2022 le serie tv in arrivo

1 Martedì

Young Royals s.2: torniamo a seguire le vicende del principe Wilhelm di Svezia che al prestigioso college si innamora di Simon ma la loro relazione, quando diventa il successore al trono, diventa complicata da gestire. Alla fine della prima stagione quando emerge un video che lo ritrae insieme a un ragazzo, Wilhelm è costretto a negare. Simon riuscirà a perdonarlo?

3 Giovedì

Blockbuster s.1: Melissa Fumero e Randall Park, reduci da Brooklyn Nine-Nine e Fresh off the Boat, portano su Netflix la divertente storia dell’ultimo Blockbuster al mondo e del suo manager deciso a fare di tutto per tenerlo aperto e rendere felice il suo staff.

4 Venerdì

Manifest s.4A: primi 10 episodi della nuova stagione della serie salvata da Netflix dopo la cancellazione di NBC, per la famiglia Stone è tempo di fare i conti con la scomparsa di Eden e con il “nuovo Cal” cresciuto nel finale della terza stagione. In questa prima parte nuove domande ma anche qualche prima risposta ci accompagneranno fino agli episodi finali.

The Fabulous s.1: serie coreana su quattro amici nel mondo della moda

Il segreto della famiglia greco s.1: poliziesco messicano, adattamento dell’argentina Storia di Un Clan, racconta la storia di una famiglia nobile caduta in disgrazia che mette in atto un sequestro per salvarsi

9 Mercoledì

The Crown s.5: la storia della monarchia inglese riparte con il classico cambio di cast che ha accompagnato tutta la serie. In questa stagione arriviamo agli anni ’90 con il divorzio tra Carlo e Diana.

10 Giovedì

Warrior Nun s.2: proseguono le avventure di queste suore cacciatrici di demoni.

16 Mercoledì

Uno di noi sta mentendo s.2: la serie riparte dopo gli eventi della prima stagione, al centro le vicende della sorella di Bronwyn, Saleh. I 4 ragazzi condividono un nuovo segreto mortale e dovranno decidere cosa sono disposti a fare per proteggerlo.

17 Giovedì

1899 s.1: nuovo mistero tedesco dagli autori di Dark, il viaggio di un gruppo di immigrati dall’Europa all’America si trasforma in un incubo quando incrociano un’altra nave in mare aperto.

Dead to me – Amiche per la morte s.3: terza e ultima stagione per il dramedy con Christina Applegate e Linda Cardellini

18 Venerdì

Elite s.6: dopo la morte di Samuel riprende l’anno scolastico di Las Encinas, il conflitto tra razzismo, sessismo e fobia LGBTI prende sempre più piede tra le mura scolastiche e dovranno intervenire gli studenti per placare la situazione.

Reign Supreme s.1: una serie francese sulla band rap NTM, tra l’arrivo dell’hip hop e i cambiamenti della Francia negli anni ’80.

Somebody s.1: serie coreana, avviene un omicidio e l’app Somebody appare coinvolta.

Inside Job s.2: animazione per adulti con al centro la gestione delle cospirazioni da parte di un ente governativo.

19 Sabato

Under the Queen’s Umbrella s.1 (ep. settimanali): la regina cerca di trasformare la vivace principessa in una perfetta futura regina

23 Mercoledì

Mercoledì s.1: la regia di Tim Burton per questa rilettura de La Famiglia Addams attraverso la storia della figlia Mercoledì che inizia a scoprire i propri poteri.

24 Giovedì

First Love s.1: serie giapponese, una coppia si incontra a fine anni ’90, crescono insieme e nel presente iniziano a capire che la loro bella relazione del passato, deve fare i conti con i problemi della vita adulta.

25 Venerdì

Blood & Water s.3: la serie sudafricana su una ragazza che si trasferisce in un college di lusso per scoprire cosa è successo alla sorella.

Netflix Novembre 2022 Anime e Animazione

Una parte del catalogo Netflix (senza dimenticare la forte presenza dei film) è dedicato al mondo dell’anime e dell’animazione, vediamo le novità di Novembre:

1 – Arrivare a te s.1-2 | Hunter X Hunter s.1 (parti 5-6) | La casa delle Bambole di Gabby s.6 | Lego Ninjago s.3-4

s.1 (parti 5-6) | La casa delle Bambole di Gabby s.6 | Lego Ninjago s.3-4 3 – Il principe dei Draghi s.4

4 – Lookism s.1

7 – Deepa & Anoop s.2

14 – Teletubbies s.1

s.1 15 – Jurassic World: Nuove avventure. Missione Interattiva

18 – La serie di Cuphead s.3

Netflix Ottobre 2022 oltre la finzione

L’intrattenimento di Netlfix si caratterizza anche per tutta una parte dedicata ai prodotti non di “fiction”, quindi spettacoli di Stand-up comedy, documentari, docu-serie, reality. Tra i titoli di Novembre venerdì 4 arriva Buying Beverly Hills. In clima mondiali di calcio mercoledì 9 arriva la miniserie Fifa: Tutte le rivelazioni.

Poi c’è la seconda stagione di Zac Efron: Con i Piedi per Terra (da venerdì 11 novembre) mentre giovedì 10 Love Never Lies – Destinazione Sardegna. Sempre venerdì 11 anche L’infermiere Killer e L’Antica Apocalisse. Giovedì 15 novembre il reality giapponese Run For the Money. Il 30 novembre c’è Snack vs Chef un nuovo game di cucina in cui bisogna preparare degli snacks.