Blanca prende il largo, Grande Fratello in caduta libera. Gerry Scotti stacca De Martino di 3 punti. I dati Auditel del 13 ottobre 2025

Blanca 3 piace. I telespettatori si sono affezionati alla serie di Raiuno. Viale Mazzini sapeva che il lavoro di Maria Chiara Giannetta, sul piccolo schermo, fosse una sicurezza. Dall’essere un titolo cult a diventare schiacciasassi televisivo di inizio settimana, però, è un’altra cosa. La fiction Rai ce l’ha fatta con un altro cavallo di razza. Dopo Balene – La serie, un altro titolo riesce a impensierire Mediaset. A proposito di pensieri, qualche grattacapo ce l’ha Simona Ventura.

La conduttrice del Grande Fratello sta facendo il massimo, ma i risultati sembrano premiare meno questo ritorno alle origini del reality show più famoso d’Italia. Forse ai telespettatori serve un po’ di tempo in più per metabolizzare questo cambiamento. Un assestamento che, però, si paga in termini di ascolto: il GF arriva – in prima serata – al 14,4% di Share. Mentre la concorrenza, con Blanca, raggiunge il 23,7%.

Blanca stacca il GF: Simona Ventura incassa il colpo

Italia Uno, con I mercenari 4 – The Expendables, ottiene l’8,2% di Share con 1.487.000 spettatori sintonizzati. Lo Stato delle Cose, su Rai3, supera di poco il milione e arriva al 7,3% di Share. Rete4 si affida a Quarta Repubblica ottenendo il 5,2% di Share. La7 torna prepotente con Augias e La Torre di Babele raggiungendo il 4,6% di Share. Il canale TV8 si affida a Max Giusti con la riproposizione del suo spettacolo dal vivo Bollicine: lo Share è pari all’1,3%. La Warner Bros Discovery, sul Nove, trasmette Little Big Italy che raggiunge il 2,6% di Share.

Veniamo a Raidue: Teo Mammucari osservato speciale con la prima puntata della seconda edizione de Lo Spaesato. Lo Share arriva al 4,4% che, considerando gli standard del canale, è un ottimo tesoretto da cui partire. Il Canale 20, con Shazam!, raggiunge l’1,8% di Share. Rai4 si ferma all’1,5% con Quicksand. Iris con USS Indianapolis ottiene l’1,8% di Share. Stessa percentuale per quanto riguarda Ritorno al Futuro III trasmesso su Twentyseven. Hercai – Amore e Vendetta su RealTime sfiora il 2%. RaiMovie, con Il Grinta, supera di poco l’1%.

Gerry Scotti vince nel preserale

Altra storia nel preserale generalista italiano dove Gerry Scotti torna a staccare Stefano De Martino: La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi di 3,3 punti percentuale. 22,5% contro 25,8%. La sfida tra i due giochi che anticipano la prima serata si fa sempre più serrata: è lecito – da qui a Natale – aspettarsi altri stravolgimenti.