Blanca non molla la presa: Maria Chiara Giannetta batte ancora il GF. Vespa al 20% in Cinque Minuti. I dati Auditel del 20 ottobre 2025

Blanca 3 ormai gioca sul velluto. Il merito è tutto della serie. Gli ascolti funzionano e vedere la fiction di Raiuno superare il 20% – stavolta è arrivata al 23,9% – non è una sorpresa. Almeno nello Share. Il titolo ha sempre portato affezionati, ma la novità è che Blanca inizia ad acquisire anche fasce diverse di pubblico. Aumentano, infatti, anche i rewatch su RaiPlay. Significa che persino chi non era affezionato alla serie dalla prima ora, grazie ai trend e alle repliche, si è rimesso in pari per continuare a seguire gli episodi della fiction.

Non è da escludere, dunque, un crescendo ulteriore. Quello che sorprende, e in tal caso parliamo di Mediaset, è il Grande Fratello: un reality storico, considerato affidabile e solido, comincia ad arrancare. Se la versione vip di Signorini ancora teneva, sebbene le crepe dal punto di vista degli ascolti cominciassero a notarsi, il modello nip proposto da Simona Ventura sembra non ingranare.

Grande Fratello in balia di Blanca 3. GialappaShow al 4,1%

Il lunedì sera, per Cologno Monzese, è sempre una scommessa. La trasmissione si ferma al 14,2% di Share. Il problema è la conduttrice? Assolutamente no. Simona Ventura ha dato una quadratura diversa al format, quello che l’azienda le ha chiesto. Il punto (debole) sono i trascorsi. Le persone, in larga parte, cominciano a vedere il GF come qualcosa di desueto. Una trasmissione che ha perso appeal. Come ritrovarlo sarà spunto di riflessione e analisi per i vertici di Mediaset.

Gli ascolti, per il momento, non mentono. Altrove, su Rete 4, Quarta Repubblica raggiunge il 5,1% di Share con 674.000 spettatori. Un punto sotto, 4,1% di Share, per l’esordio della Gialappa’s su Tv8 con il GialappaShow. Stesso identico Share per La Torre di Babele su La7. Mentre Italia Uno sfiora il 7% con Jack Reacher – La Prova Decisiva.

Massimo Giletti oltre il 6%, Mammucari resiste con Lo Spaesato

Giletti, con Lo Stato delle Cose, si ferma al 6,6% di Share. Perde qualche centesimo rispetto alla concorrenza, ma per Rai3 resta una buona base da cui ripartire. Teo Mammucari, sul secondo canale, con Lo Spaesato si avvicina al 4%. Little Big Italy sul Nove si attesta al 2,5% di Share.

Il resto del palinsesto generalista italiano vede contendersi le percentuali tra Iris, Rai4, RaiMovie e RaiPremium. Scelgono, rispettivamente, The Last Duel, 127 Ore, Broken Trail – Un Viaggio Pericoloso e Il Vigneto dell’Amore. Postilla nel preserale: Vespa parte al 20% in Cinque Minuti, De Martino con Affari Tuoi arriva al 23,2% mentre Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna totalizzano il 25% di Share.