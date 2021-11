Oggi, giovedì 18 novembre 2021, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Blanca, nuova serie di Rai 1, diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

La serie, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, andrà in onda su Rai 1 a partire da lunedì 22 novembre 2021, in prima serata (alle ore 21:25), ogni lunedì per 6 serate.

Blanca è un crime drama, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

La protagonista della serie è Blanca, una giovane donna diventata non vedente da bambina. Blanca ha maturato un senso di giustizia molto forte dopo aver perso la sorella, morta a causa di un fidanzato violento. Per questo motivo, Blanca decide di entrare in polizia.

La sua specialità è il decodage, ossia l’ascolto analitico di tutti i materiali audio delle inchieste, ad esempio, intercettazioni e interrogatori.

Nonostante lavori in un ambiente dopo la sua disabilità viene vista come un ostacolo, Blanca, però, è decisa a non rimanere chiusa in un ufficio e a dimostrare il proprio valore e le proprie capacità.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, invece, Blanca sarà contesa da due uomini, l’ispettore Liguori, un collega che nasconde molti segreti, e Nanni, un giovane cuoco anticonvenzionale.

Gli amici che la accompagnano nelle sue avventure, invece, sono il cane guida Linneo, un bulldog femmina che la protegge e la consola nei momenti più difficili, e la sua amica Stella, un’esuberante estetista.

La serie è stata realizzata con la speciale consulenza artistica di Andrea Bocelli. La colonna sonora, invece, è firmata dai Calibro 35.

Blanca è la prima produzione al mondo ad aver utilizzato l’olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo.

Blanca: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno, tra gli altri, il vice-direttore di Rai Fiction, Francesco Nardella, i registi della serie, Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e il cast della serie.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.