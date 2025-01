Le anticipazioni dell’ultima puntata, la quarta, di Blackout 2, in onda martedì 4 febbraio 2025, alle 21:30, su Raiuno. La seconda stagione della serie tv, co-prodotta da Èliseo Entertainment e da Rai Fiction, è sempre ambientata nella Valle del Vanoi, dove i protagonisti sono rimasti bloccati all’interno di un hotel a causa di una slavina.

Nella seconda stagione i misteri iniziano ad essere svelati, sia per quanto riguarda cosa sia realmente accaduto fuori dalla valle sia per quanto riguarda il destino dei personaggi, che abbiamo scoperto nascondere dei segreti ed essere giunti all’Hotel Cima Paradiso con un passato da proteggere.

Il cast di Blackout 2 include Alessandro Preziosi (Giovanni), Rike Schmid (Claudia), Marco Rossetti (Marco), Aurora Ruffuno (Lidia), Caterina Shulha (Irene) e Federico Russo (Riccardo), a cui in questa stagione si sono aggiunti Alessio Vassallo (Angelo), Adele Dezi (Federica) e Fiorenza Tessari (Sabrina).

Anticipazioni Blackout 2, ultima puntata

Primo episodio, “Oltre la Valle”

L’elicottero ha subito un guasto, è l’ennesimo mistero che travolge i protagonisti. Per Giovanni sono troppe le cose non tornano, non da ultimo, la morte di Natasha (Marina Delmonde). L’uomo, quindi, cerca la complicità di Marco per smascherare la poliziotta Federica.

Secondo episodio, “Le verità nascoste”

Elena, la figlia di Giovanni, scopre l’esistenza del bunker vicino all’albergo e avverte il padre, che riesce a fuggire. Intanto, dalle pendici delle montagne arriva all’albergo il gruppo di malviventi alleato di Federica che, sotto la minaccia delle armi, rinchiudono tutti gli ospiti in un magazzino tranne Marco e la sua famiglia. Si giunge così alla resa del conti, che porterà a scoprire anche cosa ne è del mondo fuori dalla Valle del Vanoi, colpito da una catastrofe che lo avrebbe profondamente cambiato.

Quando va in onda Blackout 2

la serie tv va in onda ogni martedì sera, alle 21:30, su Raiuno.

Quante sono le puntate di Blackout 2?

In tutto, le puntate della seconda stagione sono otto, ciascuna della durata di circa 45 minuti e in onda due per volta ogni settimana, per un totale di quattro prime serate. Il finale di serie va in onda il 4 febbraio.

Blackout 2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Blackout 2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La prima puntata è disponibile in anteprima dall’11 gennaio. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.