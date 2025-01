Da “vite sospese” a “le verità nascoste”, la seconda stagione svela le sorti dei protagonisti, ancora bloccati in un hotel di montagna senza sapere chi sta per salvarli…

La prima stagione aveva come sottotitolo “Vite sospese”; Blackout 2, invece, “Le verità nascoste”: la seconda stagione della serie tv di Rai 1 sposta quindi l’attenzione su cosa i personaggio che abbiamo già conosciuto e che sono ancora bloccati al Cima Paradiso, l’hotel nella Valle del Vanoi, in Trentino. Per i sopravvissuti non mancheranno le sorprese, in attesa che qualcuno venga a salvarli… ma saranno davvero al sicuro? Per saperne di più, proseguite nella lettura!

Blackout 2, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda stagione sono otto, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno ne manda in onda due per volta, per un totale di quattro prime serate ed altrettante settimane. L’ultima puntata va in onda il 4 febbraio.

Blackout 2, cast

La serie tv conferma il cast di personaggi sopravvissuti nel finale della prima stagione, e i relativi interpreti. Non mancano, però, i nuovi ingressi, tra cui troviamo Alessio Vassallo, nei panni di uno dei soccorritori dei protagonisti.

Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco;

è Giovanni Lo Bianco; Rike Schmid è Claudia;

è Claudia; Marco Rossetti è Marco Raimondi;

è Marco Raimondi; Aurora Ruffino è Lidia;

è Lidia; Caterina Shulha è Irene;

è Irene; Adele Dezi è Federica;

è Federica; Fiorenza Tessari è Sabrina;

è Sabrina; Alessio Vassallo è Angelo;

è Angelo; Federico Russo è Riccardo;

è Riccardo; Giulia Patrignani è Elena;

è Elena; Juju Di Domenico è Anita;

è Anita; Mickaël Lumière è Karim;

è Karim; Riccardo Manera è Lorenzo Zanin;

è Lorenzo Zanin; Maria Roveran è Petra Zanin;

è Petra Zanin; Magdalena Grochowska è Sarah Zanin;

è Sarah Zanin; Marina Delmonde è Natasha;

è Natasha; Eugenio Franceschini è Luca;

è Luca; Chiara Cassiano è Lara;

è Lara; Maurizio Fanin è Andrea;

è Andrea; Camilla Martini è Marta;

è Marta; Samil Foudali è Hamid;

è Hamid; Alessandro Riceci è Umberto;

è Umberto; Sara Cianfriglia è Marianna Volturno;

è Marianna Volturno; Federico Tolardo è Massimo.

Blackout 2, trama

#BlackOut2 – Le verità nascosteIl 14 Gennaio prima visione #Rai1 Mille interrogativi si fanno strada, mentre cresce il sospetto che fuori dalla Valle si sia consumato qualcosa di terribile. L’arrivo di enigmatici personaggi a bordo di un elicottero segna l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di tensione e rivelazioni inattese. Saranno portatori di speranza o di una nuova minaccia? Le verità nascoste di questa seconda stagione attendono solo di essere svelate.Con@alessandro_preziosi_official@rikeschmid #MarcoRossetti @aurora_ruffino_officialpage @caterinashulha @mariaroveran @alessio_vassallo_ Regia di@fabioresinar e @nico_marzano una coproduzione #RAIFICTION – #ÈLISEOENTERTAINMENTprodotta da @barbareschiluca in collaborazione con @trentinofilmcommission Posted by Èliseo entertainment on Thursday, January 9, 2025

La storia riprende esattamente da dove il racconto è stato interrotto. Un omicidio commesso sotto gli occhi degli spettatori da Umberto, il padre amorevole e accudente di Lara, che continua a nascondere la verità agli altri. Ma perché Umberto ha ucciso un altro ospite dell’albergo, mentre era in sala radio?

Giovanni, broker di successo, è profondamente cambiato dall’esperienza accanto a sua figlia Elena in coma e sinceramente innamorato di Claudia, la dottoressa che le ha salvato la vita. E pensare che Giovanni aveva ricevuto l’ordine imperativo di ucciderla. Si, perché lei è la testimone chiave nel processo contro suo fratello, boss di un clan.

Claudia, dal canto suo, ha appena scoperto che Giovanni, al quale si è avvicinata mentre si prendeva cura di sua figlia in coma, ha tentato di ucciderla per ben due volte. Lei che, per fuggire alla violenza del clan, ha dovuto vivere sotto copertura per due anni. Per fortuna ha ancora accanto Anita, la figlia adolescente e Marco, l’ex marito giunto nel Vanoi per portare via con sé Anita.

Marco che, nonostante la sua nuova compagna Irene, non riesce a voltare pagina e a chiudere definitivamente la storia con Claudia. Forse una piccola fiamma riprenderà vigore, nonostante le ceneri di quel matrimonio conclusosi in maniera fallimentare.

Blackout 2, registi e sceneggiatori

La regia della seconda stagione è curata da Fabio Resinaro e Nico Marzano, che prendono il testimone da Riccardo Donna. La serie è nata da un’idea di Valerio D’Annunzio (Per Elisa-Il caso Claps) e Michelangelo La Neve (Noi siamo leggenda).

D’Annunzio, head writer, ha anche curato il soggetto di serie, con Andrea Valagussa (Brennero), Francesca Scialanga (Prisma) ed Elena Tramonti; insieme hanno anche scritto le sceneggiature, con Elisa Zagaria (Skam Italia) e Francesca Scialanga (Prisma). A produrre Luca Barbareschi per Èliseo Entertainment, con Rai Fiction, in collaborazione con Trentino Film Commission.

Dov’è stato girato Blackout 2?

Anche la seconda stagione è stata girata nella Valle del Vanoi, in Trentino. In particolare, le location sono San Martino di Castrozza, Sagron Mis di Val Canali, il Lago di Calaita, Forte Buso e Paneveggio. Le riprese si sono svolte nei primi mesi del 2024.

Blackout 2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Blackout 2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La prima puntata è disponibile in anteprima dall’11 gennaio. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.