La seconda puntata della serie tv di Raiuno in cui i protagonisti sono rimasti bloccati in un hotel nella Valle del Vanoi a causa di una slavina, svelando misteri e passati oscuri

Le anticipazioni della seconda puntata di Blackout 2, in onda questa sera, martedì 21 gennaio 2025, alle 21:30, su Raiuno. La seconda stagione della serie tv, co-prodotta da Èliseo Entertainment e da Rai Fiction, è sempre ambientata nella Valle del Vanoi, dove i protagonisti sono rimasti bloccati all’interno di un hotel a causa di una slavina.

Nella seconda stagione i misteri iniziano ad essere svelati, sia per quanto riguarda cosa sia realmente accaduto fuori dalla valle sia per quanto riguarda il destino dei personaggi, che abbiamo scoperto nascondere dei segreti ed essere giunti all’Hotel Cima Paradiso con un passato da proteggere.

Il cast di Blackout 2 include Alessandro Preziosi (Giovanni), Rike Schmid (Claudia), Marco Rossetti (Marco), Aurora Ruffuno (Lidia), Caterina Shulha (Irene) e Federico Russo (Riccardo), a cui in questa stagione si sono aggiunti Alessio Vassallo (Angelo), Adele Dezi (Federica) e Fiorenza Tessari (Sabrina).

Anticipazioni Blackout 2, seconda puntata

Primo episodio, “L’attesa”

L’omicidio di Umberto (Alessandro Riceci) apre nuovi e inquietanti scenari. L’uomo, poco prima di morire, ha tentato di rivelare qualcosa ma non ce l’ha fatta. Il primo sospettato è Karim (Mikaël Lumière), ma il proiettile rinvenuto nel cadavere non è compatibile con il suo fucile. Forse c’è qualcun altro nella valle oltre ai protagonisti?

Secondo episodio, “L’inganno”

Quando i sopravvissuti trovano Marco, lui è incosciente e gravemente ferito. Mentre viene soccorso e sottoposto alle cure di Claudia, Giovanni e Federica entrano nel rifugio del militare russo e si rendono conto che l’uomo non è solo.

Blackout 2 su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Blackout 2 in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. La prima puntata è disponibile in anteprima dall’11 gennaio. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.