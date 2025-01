Blackout 2, il cast (foto)

Blackout 2 torna per risolvere i misteri e gli intrighi che hanno avvolto i personaggi della prima stagione della serie tv di Rai 1, il cui cast dei nuovi episodi (in onda da martedì 14 gennaio 2025, anche su RaiPlay) è stato tutto confermato.

Ritroviamo, quindi, Alessandro Preziosi nei panni di Giovanni, il broker che nella prima stagione si è trovato di fronte a un bivio: uccidere come gli era stato richiesto dal clan malavitoso del fratello la dottoressa sotto protezione Claudia (Rike Schmid) o lasciarla in vita perché curi la figlia Elena (Giulia Patrignano), in coma?

Oltre alle loro vicende, Blackout racconta anche quelle di tutti gli altri personaggi rimasti intrappolati da una slavina al Cima Paradisi, lussuoso hotel in quota nella Valle del Vanoi, in Trentino. Ma non mancano i nuovi ingressi: per i protagonisti è il momento di essere soccorsi, ma chi giungerà al Cima Paradisi avrà realmente buone intenzioni?

Il cast di Blackout 2

Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco

Profondamente cambiato dall’esperienza vissuta nel breve tempo trascorso nella Valle del Vanoi, Giovanni è il primo degli ospiti dell’albergo a nutrire sospetti per i nuovi arrivati. Ma nessuno è più disposto a credergli, neanche suo figlio, ancora scioccato dalle amare rivelazioni sul passato criminale del genitore. Ma Giovanni non demorde e i figli restano il suo centro del bene. È in primis per loro e per difendere Claudia (Rike Schmid), che non lo ricambia e che si riavvicina all’ex marito, se combatte contro il pregiudizio altrui, se cerca in ogni modo di fare la cosa giusta e scoprire la verità sul gruppo dei nuovi arrivati. Proprio accudendo Elena (Giulia Patrignani), non ancora perfettamente guarita, inizia a sospettare che nella Valle si celi qualcun altro oltre agli ospiti dell’albergo, e grazie alle ricerche sul campo intuisce che i nuovi arrivati hanno qualcosa da nascondere.

Rike Schmid è Claudia Schneider

Un medico, in una situazione disperata come quella che vivono i superstiti del Vanoi, serve sempre. Anche in questa seconda stagione Claudia resterà il fulcro dell’albergo e del gruppo dei sopravvissuti. Delusa da Giovanni, si troverà a riscoprire, in maniera totalmente inattesa, i suoi sentimenti per Marco (Marco Rossetti), il suo ex-marito e padre di Anita (Juju Di Domenico), in particolare quando l’uomo rischierà di perdere la vita in seguito ad un incidente. Ma ora entrambi sono cambiati e Claudia non può dirsi indifferente a Giovanni, nonostante tutto quello che ha appreso sul passato dell’uomo e sulle iniziali intenzioni di ucciderla.

Marco Raimondi è Marco Rossetti

Scoprire che la donna di cui ti sei innamorato è in realtà una bugiarda che ti ha avvicinato con ben altre intenzioni sarebbe un duro colpo per tutti, figuriamoci per un uomo sanguigno come Marco. La scoperta su Irene (Caterina Shulha) lo sconvolge, lo scombussola, e lo porta a ritrovare un rapporto antico e mai sopito con Claudia. Entrambi sono cambiati, maturati rispetto al passato. Si sono fatti male è vero, ma ora forse sono pronti a mettere da parte l’orgoglio, perdonarsi e, perché no, riprovarci. Ma le cose quando ci sono di mezzo i sentimenti non procedono quasi mai in maniera semplice. Marco è il primo a stringere un legame con Angelo (Alessio Vassallo), il pilota dei nuovi, e ad entrare in contatto con il loro vero piano. Ma a che costo potrà portare a termine quanto gli viene chiesto?

Aurora Ruffino è Lidia Ercoli

Lidia da unica tutrice della legge viene presto affiancata e sostituita nel suo ruolo di capo da Federica (Adele Dezi), più alta in grado. Lidia porta avanti il suo percorso di auto-scoperta e ritrovata fiducia in sé stessa. Se nel corso della prima stagione era passata dal rifiuto della maternità e del suo ruolo di Carabiniera al proteggere la vita che porta in grembo e al re-indossare la divisa, in questa seconda stagione si apre all’amore e lo fa proprio con Karim e col piccolo Hamid. Per quanto, tra difficoltà e incomprensioni dovute ai vari sospetti su Karim (Mickaël Lumière) e sul suo ruolo negli omicidi che avvengono nell’albergo, la loro è una coppia per cui fare il tifo e a cui appassionarci.

Mickaël Lumière è Karim

Se nel corso della prima stagione il giovane e simpatico barista, ex galeotto, francese è riuscito a tenere nascosto a lungo il piccolo Hamid e il suo legame con il bambino, nel corso della seconda deve difendersi dall’accusa di essere un assassino. È proprio per evitare di tornare in carcere che Karim in fine di prima stagione fugge e si allontana dal gruppo degli ospiti. Ma grazie ad Hamid che riconosce in lui chi lo ha salvato da morte certa e all’intercessione di Lidia, Karim può tornare in albergo e riprendere il suo posto accanto al bambino e alla donna che ama. Anche lui, insieme agli altri, dovrà fare i conti con una realtà imprevedibile che lo porterà a dover fare delle scelte.

Caterina Shulha è Irene

Vanoi è implacabile nel metterti di fronte alle tue responsabilità passate e Irene è tra le poche ad aver schivato il problema in prima stagione. Solo Giovanni e in parte Claudia hanno scoperto chi fosse e quali siano le sue reali responsabilità, ma la sua “immunità” ha i minuti contati. I suoi segreti verranno svelati e la caduta sarà ancora più deflagrante, con Marco che si sentirà usato e preso in giro. Irene si troverà d’improvviso sola, esposta al giudizio altrui. Dentro di sé però sa di non aver sbagliato, di essere stata a suo modo sincera, ecco perché non smetterà di lottare per le persone a cui si è affezionata a costo di rischiare la vita per loro.

Juju Di Domenico è Anita Raimondi

Amicizia, amore, gelosia, tradimenti, invidie. A 16 anni la vita è un tumulto già in condizioni normali. Figuriamoci in un contesto estremo come quello di Vanoi dove succedono cose che ti costringono a maturare e crescere in un secondo. Anita si trova a dover gestire una libertà a cui, dopo anni sotto-copertura e fuori dal mondo, non era più abituata, ma che la mette anche profondamente in discussione. Nel tentativo di crescere e conoscersi deve fare i conti con le emozioni e la confusione che spesso si scatenano. Dopo la delusione di Lorenzo (Riccardo Maria Manera) crederà di trovare conforto nelle braccia di Riccardo (Federico Russo), ma la paura di perdere per sempre il suo primo amore le farà rivalutare le sue convinzioni.

Federico Russo è Riccardo Lo Bianco

Dopo aver scoperto tutta la verità sul passato del padre, Riccardo deve fare i conti con l’idea che, a volte, crescere significa distaccarsi dai genitori e rinunciare ai propri miti. In questa seconda stagione avverte molto il peso della responsabilità nei confronti di Elena, di cui in previsione del rientro a casa resta l’unica famiglia sicura, e prende consapevolezza del sentimento che nutre per Anita. Ma la felicità di essere corrisposto dura pochi momenti, infatti, il ritorno di Lorenzo coincide con un riavvicinamento di Anita a quest’ultimo.

Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin

Anche la vita di Lorenzo è profondamente cambiata. Dopo la prima stagione è orfano di padre, ha deluso la ragazza di cui è ancora innamorato, ma è anche troppo orgoglioso per ammetterlo. Così, vistosi rifiutato da Anita e privo di speranze, ma desideroso di dare una svolta alla situazione stagnante nella Valle si affida al suo parapendio e tenta l’impresa di superare le vette… Purtroppo gli ostacoli che incontrerà non saranno solo quelli ambientali e climatici e Lorenzo dovrà affrontare un rischio ben più grande e imprevisto quando verrà soccorso da un misterioso abitante della Valle.

Blackout 2 cast, nuovi personaggi

Alessio Vassallo è Angelo Parri

Angelo ha 45 anni ed è un pilota del Soccorso Civile. È lui alla guida dell’elicottero che atterra davanti all’albergo e che scatena l’esultanza dei sopravvissuti, convinti che la salvezza sia prossima. Ma Angelo appare schivo, riservato, sembra quasi non partecipare alla gioia comune ed è così. Perché Angelo sa cose che non vorrebbe sapere, porta fisicamente sulla sua pelle le conseguenze di quello che è accaduto fuori dalla valle e custodisce dentro di sé il grande dolore e il senso di colpa per la morte della donna che amava. Durante il corso della storia Angelo dovrà decidere da che parte stare e riconoscerà in Irene un uguale dolore che li avvicinerà. È anche per lei che Angelo prenderà la decisione più importante della sua vita.

Adele Dezi è Federica Guidi

Federica è una giovane ispettrice di Polizia che ha già all’attivo operazioni importanti. Non appena arrivata all’albergo mette in chiaro con Lidia, più bassa in grado, che da quel momento sarà lei a comandare. Determinata e carismatica sembra mantenere saldamente in pugno la situazione ed essere in grado di gestire l’evacuazione degli ospiti dell’albergo. L’unico che nota alcune piccole stranezze e comincia ad insospettirsi è Giovanni, fino a quando lo scontro fra i due non si fa aperto e senza esclusione di colpi. Ma davvero Claudia, Lidia, Marco e gli altri possono credere ad un camorrista piuttosto che ad un’ispettrice di polizia? Forse sì, se sapessero che Federica fuori dalla valle ha qualcuno che ama da salvare e che per farlo è disposta a tutto.

Fiorenza Tessari è Sabrina Migliorati

Sabrina è una geologa cinquantenne, esperta conoscitrice delle montagne che circondano la Valle del Vanoi. È pacata, equilibrata, responsabile, quasi fin da subito si occupa in modo materno di Lara, rimasta orfana del padre Umberto. Ma quella di Sabrina non è solo bontà, è il tentativo estremo di evitare che il piano di Federica vada a buon fine. Anche Sabrina, infatti, ha qualcuno fuori dalla valle che vuole disperatamente salvare: suo figlio. Ma non è disposta a farlo tradendo la propria umanità.

Blackout 2 cast, altri personaggi

Maria Roveran è Petra Zanin;

è Petra Zanin; Magdalena Grochowska è Sarah Zanin;

è Sarah Zanin; Marina Delmonde è Natasha;

è Natasha; Eugenio Franceschini è Luca;

è Luca; Chiara Cassiano è Lara;

è Lara; Maurizio Fanin è Andrea;

è Andrea; Camilla Martini è Marta;

è Marta; Samil Foudali è Hamid;

è Hamid; Alessandro Riceci è Umberto;

è Umberto; Sara Cianfriglia è Marianna Volturno;

è Marianna Volturno; Federico Tolardo è Massimo.