Quanto durerà l’isolamento nella Valle dei Vanoi? Una domanda che, in realtà, ne nasconde un’altra che numerosi telespettatori si staranno facendo: Black Out-Vite sospese 2 ci sarà? La serie mystery-thriller con cui Raiuno ha deciso di cominciare il 2023 giunge a conclusione con l’ultima puntata in onda lunedì 6 febbraio 2023, ma una storia come questa ha un potenziale che potrebbe fornire spunti per nuovi episodi.

E il pubblico, di nuovi episodi di Black Out-Vite sospese, sembra volerne: la serie ha debuttato il 23 gennaio scorso con 4,1 milioni di telespettatori (21,1% di share), ottenendo poi nel corso dei primi tre appuntamenti (e quindi i primi sei episodi su un totale di otto) una media di 3,9 milioni di persone (20,8% di share). Una buona fidelizzazione, dunque, per una serie dalla forte trama orizzontale che richiede una visione puntata dopo puntata per scoprire i segreti dei vari personaggi e, soprattutto, se l’isolamento terminerà.

Fiction Black Out - Vite sospese parla al pubblico di vario tipo e mostra la sua forza produttiva (ma a Sopravvissuti non era bastato...): la recensione Il finale della prima stagione della serie prodotta da Rai Fiction-Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, lascia alcuni quesiti irrisolti, che potrebbero tranquillamente essere ripresi in una seconda stagione.

D’altra parte, quello che potrebbe sembra il “finale” più scontato per Black Out-Vite sospese, ovvero l’arrivo dei soccorsi dall’esterno e la fine dell’isolamento, potrebbe essere più lontano di quanto si possa pensare. Le magie della sceneggiatura potrebbero insomma fare in modo che per il gruppo di personaggi capitanati da Giovanni (Alessandro Preziosi) ci siano ancora nuovi misteri, nuove alleanze e nuovi nemici da sconfiggere. Considerato, poi, che il tempo trascorso negli otto episodi della prima stagione è relativamente breve (dalla Vigilia di Natale a poco dopo Capodanno), una seconda stagione potrebbe tranquillamente raccontare un’altra manciata di giorni senza risultare inverosimile ai fini della credibilità del racconto.

Cast artistico e tecnico aspettano, insomma, che dalla Rai giunga una risposta: nel caso di conferma, Black Out-Vite sospese 2 potrebbe però mettersi in moto solamente con l’arrivo dell’inverno, considerata l’ambientazione fredda del racconto. Per rivedere in tv i protagonisti della serie e le loro nuove avventure, dunque, ci potrebbe essere da aspettare anche più di un anno.