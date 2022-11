Il Black Friday è passato? Sul calendario sì, ma in realtà questo fine settimana sarà ancora venerdì, almeno su alcune piattaforme streaming, come NOW, Mediaset Infinity e Serially. Una volta era una tradizione solo Made in Usa, ma l’esplosione dell’e-commerce prima e della possibilità di fare qualche affare in più poi hanno spinto commercianti e piccoli e grandi siti di vendita online a far diventare il “venerdì nero” un’abitudine che non conosce confine.

Un’abitudine che inizia molto prima dell’effettivo Black Friday (quest’anno caduto il 25 novembre 2022) e che si conclude qualche giorno dopo: l’ironia è che ormai sentiamo sempre più parlare di “settimana del Black Friday” per indicare delle offerte lampo che dovrebbero durare un solo giorno. Ma tant’è.

Dicevamo che il Black Friday, passato sul calendario, è ancora in corso in numerosissimi casi: qui ci vogliamo soffermare su tre piattaforme che offrono a tempo limitato delle offerte che “non si possono rifiutare” se siete abituali fruitori di serie tv, documentari e film da vedere online.

Il Black Friday di NOW

Partiamo da NOW, la piattaforma sorella di Sky, dov’è possibile trovare tutti i contenuti della pay senza avere un abbonamento a quest’ultima, ma sottoscrivendone uno mensile con la possibilità di disdire o congelarlo quando si vuole.

Su NOW, fino a lunedì 28 novembre, è possibile approfittare dell’offerta da Black Friday che mette a disposizione il Pass Entertainment e Cinema al costo di un euro, per un mese. L’offerta originale sarebbe da 9,99 euro per ciascun tipo di Pass (l’Entertainment per i contenuti tv, come serie e programmi, il Cinema per i film): il risparmio quindi di 19,98 euro. L’offerta è valida solo per i nuovi clienti e, al termine del mese, si potrà continuare a tenere attivo i Pass al costo di 7,49 euro a testa al mese.

La data del 28 novembre è indicata anche come il termine di un’altra offerta, valida sempre per i Pass Entertainment e Cinema, ma per quattro mesi: in questo caso, si può pagare 29,99 euro anziché 59,92 euro. Finiti i quattro mesi, il costo do ogni Pass diventa di 7,49 euro a testa al mese.

Il Black Friday di Mediaset Infinity

Anche su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming di Mediaset, è possibile aderire ad un’offerta da Black Friday. In questo caso, però, oggetto della promozione sono sia la sezione Infinity+, vale a dire quella legata ai contenuti di proprietà di Mediaset (tra cui il calcio), che quella dei cosiddetti Canali.

I Canali sono delle “finestre” che permettono di accedere, tramite un’unica piattaforma, ai contenuti di altre piattaforme ospiti. Mediaset Infinity, tra i suoi Canali, ha ad esempio Midnight Factory (per gli amanti dell’horror), Juventus Tv, Lionsgate+ e History Play.

Mediaset Infinity, come già fatto l’anno scorso, offre fino al 28 novembre la possibilità, ai nuovi clienti, di vedere gratuitamente sia Infinity+ che i Canali per trenta giorni. Poi, si potrà tenere attivo l’abbonamento ad un costo che varia dai 3,99 ai 4,99 euro, a seconda del Canale.

Il Black Friday di Serially

Anche la piattaforma Serially, che ha debuttato da poco più di un anno, ha un’offerta da Black Friday con scadenza il 28 novembre. Serially si distingue per offrire contenuti con la semplice iscrizione e senza alcun pagamento, accettando però l’inserimento di spot pubblicitari durante la visione. Da qualche tempo è stata lanciata la versione Premium che, a pagamento, rimuove la pubblicità. L’offerta riguarda proprio la versione Serially Premium, a cui ci si può abbonare per un mese a 1,99 euro (invece che a 4,99) o per un anno a 19,99 euro (invece che a 25,99).

C’è il Black Friday di Netflix, Prime Video e Disney+?

Tre delle piattaforme più famose in ogni angolo del mondo, ovvero Netflix, Prime Video e Disney+, non mettono purtroppo a disposizione offerte da Black Friday. Restano attivi piani e le offerte già note: Netflix ha da poco lanciato il Piano base con Pubblicità al costo di 5,49 euro al mese, mentre chi si abbona a Prime Video può usufruire dei suoi contenuti gratuitamente per un mese (poi a 4,99 euro) e su Disney+ per chi vuole risparmiare c’è l’offerta per abbonarsi un anno a 89,90 euro, risparmiando quasi 18 euro.