Netflix, il piano base con pubblicità arriva in Italia: tutti i dettagli

Il piano base di Netflix con pubblicità e costo ridotto è diventato realtà, e tra i primi Paesi a testarlo c’è anche l’Italia. Ne parlavamo giusto qualche giorno fa, citando gli ultimi indizi che volevano Netflix ad un passo dal fare la mossa che era stata ampiamente anticipata dalle indiscrezioni, e oggi è arrivata l’ufficialità del colosso dello streaming.

Il piano Base con pubblicità di Netflix debutterà in Canada e in Messico il 1° novembre 2022 e due giorni dopo, il 3 novembre, sbarcherà anche in Italia, Stati Uniti, Australia, Brasile, Francia, Germania, Giappone, Corea del Sud, Spagna e Regno Unito. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Netflix con pubblicità: quanto costerà l’abbonamento

In Italia il Base con pubblicità di Netflix avrà un costo mensile di 5,49 euro, più di due euro in meno rispetto all’attuale piano base che ha un costo di 7,99 euro al mese. A quel prezzo, spiegano da Netflix, all’utente verranno proposti tra i 4 e i 5 minuti di contenuti pubblicitari ogni ora.

Ogni annuncio pubblicitario avrà una durata compresa tra i 15 e i 30 secondi e comparirà prima e durante la visione di un film o di una serie TV. I contenuti che stiamo guardando in streaming, in definitiva, verranno interrotti da annunci pubblicitari, con la sola eccezione dei nuovi film rilasciati da Netflix: in questo caso, al fine di “preservare l’esperienza cinematografica”, gli annunci pubblicitari saranno proposti soltanto prima dell’inizio della visione, non durante.

Il vantaggio è notevole, soprattutto per chi utilizza più di un servizio di streaming. A conti fatti 12 mesi di Netlix andranno a costare 65,88 euro col piano Base con Pubblicità invece dei 95,88 euro dell’attuale piano base, con un risparmio di 30 euro all’anno.

Non solo pubblicità: il nuovo piano base di Netflix avrà qualche limite in più

Il nuovo piano Base con pubblicità non introduce soltanto gli annunci pubblicitari su Netflix, ma porta con sé qualche altra limitazione di cui gli utenti devono essere consapevoli:

non sarà possibile scaricare i titoli per una visione offline;

non sarà disponibile l’intero catalogo di Netflix (a seconda del Paese, a causa di restrizioni legate alle licenze, Netflix stima che il piano base avrà tra il 5% e il 10% di contenuti in meno rispetto ai piani di livello superiore);

la qualità video massima dei contenuti sarà 720p HD.

Al momento dell’annuncio, salvo precisazioni che arriveranno successivamente, non sembrano previsti cambiamenti ai piani già esistenti. Il Piano base con pubblicità a 5,49 euro al mese di aggiungerà a: