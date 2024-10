Non uno, bensì quattro programmi di Rai 2 saranno presentati oggi nel corso della conferenza stampa Rai in programma per le ore 12:00. La sede dell’incontro con i giornalisti è la Sala A di via Asiago, ma molti dei protagonisti della conferenza saranno presenti in collegamento. A essere presentati, infatti, saranno Binario 2, La porta magica, Playlist – Tutto ciò che è musica e Top – Tutto quanto fa tendenza.

Nella Sala A di via Asiago, insieme al direttore dell’Intrattenimento Day Time Angelo Mellone, ci saranno Federica Gentile e Gabriele Vagnato, i conduttori di Playlist. Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini saranno, invece, in collegamento dalla stazione Tiburtina, dove andrà in onda il loro programma. Andrea Delogu sarà invece collegata dal TV1 di Torino, dove registra La porta magica, mentre Enzo Miccio, nuovo conduttore di Top, sarà in collegamento streaming.

Saranno tre i nuovi programmi presentati. Binario 2 è il programma pensato per raccogliere l’eredità di Fiorello. Da lunedì 21 ottobre Carolina Di Domenico e Andrea Perroni daranno il buongiorno ai telespettatori di Rai 2, andando in onda dalle 7:15 alle 8:15. Lo scopo del programma sarà quello di intrattenere i telespettatori, anche se non mancheranno le notizie di attualità grazie a Gianluca Semprini.

Sempre lunedì 21 ottobre debutterà La porta magica di Andrea Delogu, che si confronterà con una prima volta professionale: la conduzione di un people show. Così, infatti, viene definito il nuovo programma che accoglierà persone che vogliono cambiare qualcosa di sé o della propria vita. La trasmissione andrà in onda dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 18:00, e sarà prodotta da Casta Diva.

Partirà invece già sabato 19 ottobre Playlist con Federica Gentile e Gabriele Vagnato. La coppia, eterogenea per sesso, età e formazione professionale, proporrà in un’ora di trasmissione, in onda dalle 14:00 alle 15:00, i successi del momento, con tanto di esibizioni live. Il programma ha il compito di rivolgersi al pubblico più giovane, nonostante la particolare e difficile collocazione in palinsesto.

Sabato 19 ottobre, infine, ripartirà su Rai 2 anche Top, che vedrà il principale cambiamento nella conduzione. Al timone del programma, infatti, arriva Enzo Miccio, che eredita il programma da Greta Mauro – a sua volta la giornalista aveva raccolto il testimone di Angelo Mellone. Il programma andrà in onda dalle 15:00 alle 15:40, subito dopo Playlist, cedendo poi la linea a Storie di donne al bivio weekend.