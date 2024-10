La novità del mattino di Rai 2 sarà dal 21 ottobre Binario 2, il programma ideato da Angelo Mellone per raccogliere l’eredità di Viva Rai2!. La partenza del nuovo programma è slittata di due settimane rispetto alla data annunciata alla presentazione dei palinsesti. La stessa cosa è avvenuta per La porta magica, il programma che condurrà nel pomeriggio di Rai 2 Andrea Delogu.

Per Binario 2, che andrà in onda da uno studio apposito costruito alla stazione Tiburtina di Roma, era stata annunciata la co-conduzione di Carolina Di Domenico e Andrea Perroni. Il promo del programma, da alcuni giorni in rotazione, svela però che ci sarà un terzo volto alla conduzione. Si tratta di Gianluca Semprini, che all’inizio di questa stagione aveva ricoperto il ruolo di inviato a La Volta Buona in occasione dei funerali di Luca Giurato.

Il promo di #Binario2 annuncia la presenza di Gianluca Semprini come conduttore del programma, al fianco di Carolina Di Domenico e Andrea Perroni. pic.twitter.com/NNamDR5pvq — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) October 3, 2024

Il giornalista, conduttore delle ultime quattro edizioni di Estate in diretta, affiancherà, dunque, Di Domenico e Perroni nel programma, garantendo una copertura giornalistica. D’altra parte si confronterà però con un programma che cercherà di conservare l’intrattenimento e la leggerezza portati da Fiorello a quell’ora del mattino. Nel team autorale che sta lavorando al programma si annovera anche la presenza di Giovanni Benincasa, autore recentemente di Una pezza di Lundini e La conferenza stampa.

Proprio intervistato da TvBlog, Semprini aveva rivelato la volontà di confrontarsi con un contesto diverso rispetto al classico infotainment. “Mi piacerebbe lavorare come autore di un programma più leggero, dove ci sia dietro l’umorismo, l’intrattenimento” aveva confessato. Pare che con Binario 2 arriverà, dunque, un’occasione di questo tipo, anche se non limitata alla sola esperienza come autore.

Per conoscere tutti i dettagli circa questo nuovo programma bisognerà probabilmente attendere la conferenza stampa di presentazione. L’appuntamento è in programma per venerdì 18 ottobre. La presentazione riguarderà Binario 2, La porta magica, Playlist, nuovo programma con Federica Gentile e Gabriele Vagnato, e Top, dove arriva Enzo Miccio alla conduzione.