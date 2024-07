Il buongiorno del primo mattino di Rai 2, orfano di tutta la squadra di ‘Viva Rai 2’ di Fiorello, arriva sul ‘Binario 2’ della Stazione Tiburtina di Roma; qui, a partire da lunedì 7 ottobre 2024, si danno appuntamento personaggi, collegamenti, ospiti, notizie, curiosità, incontri, buonumore e sorrisi.

Nella particolare e iconica “bolla-studio” sospesa all’interno della stazione, ci saranno Carolina Di Domenico, elegante e gentile conduttrice, e Andrea Perroni, viaggiatore per eccellenza, escursionista del genere umano, brillante e istrionico showman.

Carolina e Andrea, insieme con personaggi più o meno seri e surreali di un cast attrezzatissimo per ogni occasione, accompagneranno con leggerezza il risveglio degli italiani che a casa stanno per fare ginnastica, organizzano la colazione per se stessi e per le loro famiglie, si preparano per andare al lavoro, a scuola o ad iniziare le commissioni quotidiane, hanno voglia di dire la loro sul tema del giorno.

Binario 2: le anticipazioni sul nuovo morning show di Rai 2

Il nuovo monring show di Rai 2 è, dunque, il crocevia della vita, di performance artistiche, di ironiche riflessioni, di allegria, di ospiti e personaggi, il posto in cui si incontrano, e si scontrano, punti di vista ed attualità.

Buonumore, informazioni, ironia, intrattenimento e sorrisi, il punto di partenza migliore per raccontare un nuovo giorno e il nostro viaggio nella quotidianità degli italiani. Carolina Di Domenico ed Andrea Perroni danno il buongiorno per contrastare il “logorio della vita moderna”, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in diretta su Rai 2.

Binario 2: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma, condotto da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico, si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 2 e Raiplay a partire da lunedì 7 ottobre 2024, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della divertente mattinata.