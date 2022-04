Bianca Guaccero torna alla conduzione di Detto Fatto. Il ritorno dell’attrice si concretizzerà nella puntata di domani, mercoledì 27 aprile, dopo poco più di una settimana di assenza (iniziata il lunedì di Pasquetta) dovuta alla positività al covid-19. L’annuncio è arrivato alcuni minuti fa attraverso le storie di Instagram. Poco fa, infatti, la Guaccero ha ricevuto l’esito negativo del tampone di controllo effettuato in mattinata.

In questi giorni il programma pomeridiano di Rai2 è stato condotto dal trio di supplenti formato da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che continueranno a far parte del cast fino al termine della stagione.

Ricordiamo che Detto Fatto chiuderà anzitempo e per sempre il prossimo giovedì 5 maggio (da venerdì 6 il pomeriggio della rete diretta da Massimo Lavatore sarà, infatti, nel segno del Giro d’Italia). Nel palinsesto di Rai2 della prossima stagione la trasmissione, nata nel marzo del 2013 con Caterina Balivo, non è prevista (al suo posto, come anticipato da TvBlog, ci sarà un nuovo titolo, quasi sicuramente condotto da Mia Ceran).

Va segnalato, intanto, che nella puntata di oggi, martedì 26 aprile, di Detto Fatto si congederà dal pubblico Elisa D’Ospina, presenza storica della trasmissione di Rai2 sin dalla primissima stagione. La modella curvy nei dieci anni di collaborazione ha portato sulla televisione pubblica i delicati temi legati alla body positivity, facendo sfilare donne di tutte le taglie, con continui messaggi all’insegna dell’inclusività.

Sui social Bianca Guaccero ha salutato la D’Ospina definendola “semplicemente unica“:

Tante donne ti ringraziano per tutto quello che hai sempre fatto con e per loro. Sei stata la nostra guerriera e sempre lo sarai! Forza Dospi! ❤️

Messaggi affettuosi sono giunti anche da parte degli altri componenti del cast attuale di Detto Fatto e di Caterina Balivo.

Per i telespettatori più affezionati di Detto Fatto si tratta soltanto del primo addio di una lunga serie, da qui al 5 maggio, malinconicamente, ne seguiranno altri.