Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quïete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura.

Cosa ci sarebbe dietro la siepe per Bianca Berlinguer? Si dice Mediaset, in queste ultime ore. Anzi per il quotidiano Libero è già cosa fatta. Dopo Myrta Merlino, il dipartimento informativo del biscione pare abbia messo gli occhi sulla conduttrice di Carta bianca. Il programma informativo della terza rete che ha chiuso i battenti -per questa stagione- martedì scorso. Il programma è stato confermato anche per la prossima stagione, dalla Rai, senza se e senza ma.

Non solo, la Rai ha deciso di rafforzarlo, sia nella promozione che nella disponibilità di risorse. Un’incontro in questo senso fra Bianca Berlinguer e vertici Rai è avvenuto nei giorni scorsi. Quindi da parte della televisione pubblica nessuna intenzione di penalizzare Carta bianca. Se poi il discorso cade su ciò che andrà in onda sulle altre reti della televisione pubblica. allora occorre mettere alcuni puntini sulle “I”. Per prima cosa, come è logico e naturale, sopratutto con l’organizzazione attuale della Rai con le direzioni di genere e un forte coordinamento editoriale, non possono esistere sovrapposizioni contemporanee di generi.

Si è detto e scritto che Bianca Berlinguer non gradisca la concorrenza delle altre due reti. La prima rete propone da sempre fiction e la seconda programmi di intrattenimento. Si parla a questo proposito di Belve e Boomerissima. Programmi già andati in onda nella passata stagione tv. Sopratutto programmi che sono seguiti da un target differente rispetto a quello di Carta bianca. Anzi, target, particolarmente quelli dell’intrattenimento di Rai2, che devono essere lontani per logica, anche banale, rispetto a quelli che devono essere propri di Carta bianca. Diciamo propri, ma potremmo pure scrivere “di riferimento”.

Il talk del martedì sera di Rai3 si deve confrontare con Dimartedì e Fuori dal coro e non di certo con Boomerissima o Belve. Due programmi questi che non per niente fanno parte della divisione intrattenimento prime time. Dunque Carta bianca, Boomerissima e Belve, con pieno diritto, possono andare in onda contemporaneamente, anzi devono.

Discorso tecnico a parte, che pure è importante naturalmente, c’è anche una questione squisitamente etico-editoriale di più ampio respiro. Questione che riguarda le logiche aziendali. Si tende, sempre di più e non solo in Rai, da parte dei conduttori televisivi, a ritenere le trasmissioni a loro affidate, come se fossero “cose loro”. La Rai cercherà di scardinare questa abitudine. Quella cioè dei conduttori di ritenere “propri” i programmi a loro affidati.

Un qualcosa che ha pure una parvenza di deja vu, quando proprio Bianca Berlinguer ebbe a polemizzare con l’allora suo direttore Franco Di Mare che decise di allontanare da Carta bianca lo scrittore Mauro Corona. Quest’ultimo da tempo vera guest star di Carta bianca. Fondamentale la sua presenza per gli ascolti di questa trasmissione e la curva durante il confronto stagionale con gli altri due talk del martedì sera nella prima ora ne è la vivida testimonianza. Mauro Corona per altro ha dichiarato che ovunque lei andrà, lui la seguirà.

Tornando però a Bianca Berlinguer e alle voci che si rincorrono su un suo passaggio a Mediaset, secondo quanto ci risulta, l’offerta di Mediaset c’è stata. Ma al momento la conduttrice di Carta bianca tentenna, anzi qualcuno si spinge a dire che alla fine della fiera deciderà di restare in Rai. Si aspetta una sua risposta a breve e comunque prima della presentazione dei palinsesti Mediaset e Rai di settimana prossima.

La proposta di Mediaset sarebbe per una prima serata su Rete 4, che si unirebbe a quella già decisa per il mercoledì della rete Cenerentola di Mediaset guidata da Myrta Merlino. Sempre caro dunque -pare- fu il colle di mamma Rai e anche se oltre la siepe si scorgono le torri di Mediaset, la mozione dei sentimenti per Bianca Berlinguer pare la farà ancora da padrona. Nonostante l’abbraccio -a suo giudizio mortale- di Belve e Boomerissime. Programmi questi per altro che occuperanno il palinsesto di Rai2 per una decina di settimane, solamente…