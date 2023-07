Bianca Berlinguer contro Renzi: “Chiedeva due servizi al giorno, uno contro Movimento 5 Stelle e uno contro Bersani”. L’ex premier la querela

Un’estate nel segno di Bianca Berlinguer. Dalla prossima stagione, la conduttrice condurrà nell’access prime time di Rete4 Stasera Italia, alternandosi con Nicola Porro e Augusto Minzolini. Previsto anche un appuntamento in prima serata. Sull’orfana Rai 3 si parlava di Massimo Giletti al suo posto, ma al momento pare che così non sarà. Ma la giornalista continua a rimanere al centro del dibattito in quanto Matteo Renzi ha deciso di querelarla.

Il motivo? All’ex premier non sono affatto piaciute le parole della figlia dello storico leader del Partito Comunista Italiano al Fatto Quotidiano. Nell’intervista Berlinguer rivela che Renzi, quando era Presidente del Consiglio, avrebbe fatto pressioni su di lei per ottenere due servizi al giorno dal Tg3 di cui era direttrice, uno contro il rivale di allora nel Partito Democratico Pierluigi Bersani e un altro contro il Movimento 5 Stelle:

“Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica, in particolare era questa la pretesa di MatteoRenzi: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani”.

Non a caso è nell’agosto 2016, proprio durante il governo Renzi, che Bianca Berlinguer deve lasciare il Tg3. Al suo posto arriva Luca Mazzà. La giornalista “ripiega” così dal novembre 2016 fino al giugno di quest’anno su Cartabianca.

Berlinguer nella stessa intervista concessa al Fatto Quotidiano ricorda di non essere stata cacciata dalla Rai solo per volere di Antonio Campo Dall’Orto, all’epoca amministratore delegato di viale Mazzini. Italia Viva tuttavia non ha preso benissimo le parole del nuovo acquisto di Rete 4 (sul canale Mediaset la conduttrice si porterà dietro anche lo scrittore Mauro Corona), dichiarando che il suo leader procederà a querelarla: