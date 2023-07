I palinsesti Mediaset riguardanti la stagione televisiva 2023-2024 sono stati ufficialmente presentati alla stampa durante la serata di ieri, 4 luglio 2023.

Concentrandoci su Rete 4, tutti i più conosciuti programmi di approfondimento giornalistico della quarta rete Mediaset sono stati confermati ed è stato ufficializzato anche il clamoroso arrivo di Bianca Berlinguer, ex direttrice del Tg3 ed ex conduttrice di #cartabianca, che ha lasciato la Rai dopo oltre trent’anni. Un’altra new entry è Augusto Minzolini, ex direttore del Tg1, ex senatore e attuale direttore de Il Giornale.

Le principali novità riguardano soprattutto Stasera Italia, il programma di approfondimento dell’access prime-time di Rete 4, condotto principalmente da Barbara Palombelli (di cui il titolo potrebbe cambiare). La nuova edizione del programma vedrà una conduzione alternata tra Nicola Porro, Bianca Berlinguer e Augusto Minzolini. Quest’ultimo condurrà il programma nei fine settimana.

Per quanto riguarda la prima serata, invece, tornerà Quarta Repubblica, il talk show d’approfondimento di Nicola Porro, giunto alla sesta edizione.

Mario Giordano, invece, tornerà con una nuova edizione di Fuori dal Coro, programma giunto anch’esso alla sesta edizione.

Anche il programma condotto da Paolo Del Debbio, Dritto e Rovescio, è stato confermato per la prossima stagione televisiva. Anche il talk show del giornalista lucchese raggiungerà quota sei edizioni con la prossima che andrà in onda.

Confermato anche Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi.

Gianluigi Nuzzi, invece, tornerà in onda la prossima stagione con due programmi, la nuova edizione di Quarto Grado, il programma dedicato alla cronaca nera giunto alla quindicesima edizione che condurrà insieme ad Alessandra Viero, e un nuovo programma dal titolo Verità Nascoste.

Anche Bianca Berlinguer, infine, avrà un suo programma in prima serata. Il titolo del nuovo programma, che andrà in onda il martedì sera, non è stato annunciato ufficialmente. Insieme a Bianca Berlinguer, arriva a Rete 4 anche Mauro Corona, partner della giornalista a #cartabianca.