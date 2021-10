È in arrivo una nuova avventura televisiva per Beppe Convertini. TvBlog, infatti, è in grado di anticipare che domenica 28 novembre avrà inizio su Rai1 (e in live streaming su RaiPlay) la trasmissione dal titolo Evoluzione terra. Alla conduzione ci sarà proprio Convertini, già saldamente alla guida di Linea Verde (nelle ultime tre puntate con share medio superiore al 21%).

Si tratta di otto appuntamenti che raccontano altrettante storie di agricoltura e di aziende che dedicano tutte le proprie risorse alla terra e alla qualità dei prodotti che coltivano.

Evoluzione terra è lo sviluppo televisivo di un progetto che dal 2020 sostiene concretamente le realtà agricole. Sullo sfondo, ci saranno gli scenari della campagna italiana.

Il programma proporrà le testimonianze di donne e uomini che credono in un futuro sostenibile da consegnare integro nelle mani delle nuove generazioni di agricoltori.

Beppe Convertini, a bordo di un trattore New Holland, contribuirà a far conoscere al grande pubblico di Rai1 l’agricoltura innovativa e tecnologica, dando evidenza anche al ruolo delle donne e al rispetto dell’ambiente.

Evoluzione terra dovrebbe andare in onda intorno alle ore 10.30 ed è una produzione firmata Showlab. Curato da Maurizio Monti, il programma è scritto da Luigi Miliucci e da Tommaso Martinelli. La regia, invece, è firmata da Roberto Pinnelli.

Per Convertini si tratta di una nuova iniezione di fiducia da parte di Rai1 dopo le recenti esperienze a La vita in diretta estate, C’è tempo per…, Uno Weekend e Azzurro – Storie di mare, oltre alla già citata Linea Verde, dove da quest’anno è affiancato da Giuseppe Calabrese, detto Peppone.