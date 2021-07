È destinata a diventare virale la gaffe di Beppe Convertini nella puntata di oggi, sabato 31 luglio 2021, di Uno Weekend. Nel corso dell’intervista in studio a Vito Dell’Aquila, il 21enne di Mesagne, fresco vincitore della medaglia d’oro nel taekwondo alle Olimpiadi in corso a Tokyo, il conduttore è scivolato sul nonno morto dell’atleta.

Dell’Aquila ha raccontato, non senza emozione, il legame con il nonno, scomparso appena un mese prima del suo successo olimpico:

Mio nonno è stata una figura molto importante (…) Lui mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le Olimpiadi. Questo ultimo periodo purtroppo stava sempre male, però diceva sempre: ‘Vito vincerà le Olimpiadi’. Era sicuro, io magari dubitavo e invece alla fine c’ha avuto ragione.

Cinque minuti dopo, la gaffe in diretta tv. Ecco il dialogo intercorso tra Dell’Aquila e Convertini (video nel tweet sotto):

– “Ieri sono andato a trovare mio nonno” – “Come sta il nonno?” – “Sono andato al cimitero” – “Ah, al cimitero, perché non c’è più il nonno, scusami!”

Vito dell’Aquila: “Dopo la vittoria ho portato la medaglia d’oro dal nonno”

Beppe Convertini: “Come sta il nonno?”

Una scena che sta circolando sui social, affiancata da molte ironie, numerose critiche e qualche tentativo di difesa (‘forse pensava si riferisse all’altro nonno‘, ‘una distrazione che può capitare a tutti‘).

Come anticipato da TvBlog nei giorni scorsi, per Beppe Convertini è in arrivo il bis su Rai1. Da domenica 15 agosto, infatti, a partire dalle ore 9.30 condurrà Azzurro. Storie di mare, un format prodotto da Showlab in collaborazione con FPT, il CNR e l’Arma dei Carabinieri. Da settembre, invece, tornerà al timone di Linea Verde, in coppia con Ingrid Muccittelli, sempre sulla rete ammiraglia della tv pubblica.