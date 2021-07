Beppe Convertini fa il bis. TvBlog è in grado di anticipare che il conduttore (con Anna Falchi) di Uno Weekend sta per debuttare su Rai1 alla guida di un nuovo programma. Si tratta di Azzurro. Storie di mare, in onda a partire da domenica 15 agosto alle ore 9.30 sulla rete diretta da Stefano Coletta. Le puntate previste dovrebbero essere quattro.

Azzurro. Storie di mare è un programma che prende spunto dal primo anno del decennio che l’ONU ha dedicato alle scienze oceaniche. Beppe Convertini visiterà le più belle coste italiane e raccoglierà le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento.

Ci sarà spazio anche per storie emozionanti di persone che vivono il mare con passione e rispetto. La trasmissione mostrerà le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport e al turismo, ma ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande sistema ecologico del nostro pianeta sta correndo per colpa dell’uomo.

Beppe Convertini non sarà da solo: con lui anche Greta Pierotti (Rai Yoyo) e Marco Faimali, biologo marino e divulgatore scientifico che fungerà da interprete dei segnali che la natura, ed il mare in particolare, lancia e che spesso ignoriamo.

Azzurro. Storie di mare è un programma firmato da Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli e scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi. La regia è di Daniele Carminati.

Il programma è realizzato da 4 Elements, una content factory di progetti multimediali che hanno in comune la sostenibilità integrale (la produzione è di Showlab in collaborazione con FPT, il CNR e l’Arma dei Carabinieri).

Ricordiamo, infine, che Convertini dopo l’estate (il 19 settembre, per la precisione) tornerà regolarmente al timone di Linea Verde, al fianco di Ingrid Muccitelli, in onda come sempre su Rai1.